KF-21 양산 1호기 공개…9월 공군 실전 배치[청계천 옆 사진관]

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 25일 15시 44분

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이재명 대통령이 25일 오후 경남 사천시 KAI(한국항공우주)에서 열린 KF-21 양산 1호기 출고식에서 격려사를 하고 있다. 사천=청와대사진기자단
이재명 대통령이 25일 오후 경남 사천시 KAI(한국항공우주)에서 열린 KF-21 양산 1호기 출고식에서 격려사를 하고 있다. 사천=청와대사진기자단
KF-21 양산 1호기 출고식이 25일 경남 사천시 한국항공우주산업에서 열렸다. 출고식에는 이재명 대통령을 비롯해 KF-21 시험비행 조종사, 방산업체 임직원, 공군사관생도, 항공과학고 학생, 14개국 외교 사절 등 500여 명이 참석했다.

25일 경남 사천시 한국항공우주산업에서 KF-21 양산 1호기가 공개되고 있다. 사천=청와대사진기자단
25일 경남 사천시 한국항공우주산업에서 KF-21 양산 1호기가 공개되고 있다. 사천=청와대사진기자단
이번 출고식은 故 김대중 전 대통령이 2001년 3월 공군사관학교 졸업식에서 국산 전투기 개발 비전을 천명한 지 25년 만에 양산 1호기를 대내외에 공개하는 행사다. 방사청과 ㈜한국항공우주산업, 산·학·연은 총 6대의 시제기를 활용해 955회의 지상 시험과 1601회의 비행시험을 수행했다.

25일 오후 경남 사천시 KAI(한국항공우주)에서 열린 KF-21 양산 1호기 출고식에서 블랙이글스의 축하 비행이 펼쳐지고 있다. 사천= 청와대사진기자단
25일 오후 경남 사천시 KAI(한국항공우주)에서 열린 KF-21 양산 1호기 출고식에서 블랙이글스의 축하 비행이 펼쳐지고 있다. 사천= 청와대사진기자단
KF-21은 2015년부터 본격적으로 개발이 시작되었고, AESA 레이더 등 핵심 항공 전자장비의 해외기술 이전이 무산되면서 개발에 난항을 겪기도 했었다. 오늘 출고된 KF-21 양산 1호기는 제작업체와 공군의 성능 확인 과정을 거쳐 오는 9월 공군에 실전 배치될 예정이다.

이재명 대통령이 25일 오후 경남 사천시 KAI(한국항공우주)에서 열린 KF-21 양산 1호기 출고식에서 전승현(중령), 정다정(중령) 조종사와 악수하고 있다. 사천= 청와대사진기자단
이재명 대통령이 25일 오후 경남 사천시 KAI(한국항공우주)에서 열린 KF-21 양산 1호기 출고식에서 전승현(중령), 정다정(중령) 조종사와 악수하고 있다. 사천= 청와대사진기자단
이재명 대통령이 25일 오후 경남 사천시 KAI(한국항공우주)에서 열린 KF-21 양산 1호기 출고식을 마치고 기념사진을 찍고 있다. 사천= 청와대사진기자단
이재명 대통령이 25일 오후 경남 사천시 KAI(한국항공우주)에서 열린 KF-21 양산 1호기 출고식을 마치고 기념사진을 찍고 있다. 사천= 청와대사진기자단
이재명 대통령은 축사에서 “우리의 힘으로 우리의 하늘을 지킬 우리의 전투기가 드디어 실전배치 준비를 마쳤습니다. 대통령으로서 무한한 자부심을 안고, 이 역사적인 순간을 5천2백만 국민과 함께 진심으로 축하합니다.”라고 말했다.

문재인 대통령이 21년 4월 9일 경남 사천시 한국항공우주산업(KAI) 고정익동에서 열린 한국형 전투기 보라매(KF-21) 시제기 출고식에서 기념 연설을 하고 있다. 사천=청와대사진기자단
문재인 대통령이 21년 4월 9일 경남 사천시 한국항공우주산업(KAI) 고정익동에서 열린 한국형 전투기 보라매(KF-21) 시제기 출고식에서 기념 연설을 하고 있다. 사천=청와대사진기자단
문재인 전 대통령은 21년 4월 9일 시제기 출고식에 참석했었고, 윤석열 전 대통령은 22년 11월 24일 시제기 3호기 출고식에 참석했었다.

윤석열 대통령이 22년 11월 24일 오전 경남 사천 한국항공우주산업(KAI)에서 열린 방산 수출 전략회의에 야외전시장에서 KF-21 시제 3호기를 살펴보고 있다. 대통령실사진기자단
윤석열 대통령이 22년 11월 24일 오전 경남 사천 한국항공우주산업(KAI)에서 열린 방산 수출 전략회의에 야외전시장에서 KF-21 시제 3호기를 살펴보고 있다. 대통령실사진기자단


#KF-21#양산 1호기#이재명 대통령#한국항공우주산업#공군#전투기 개발
김재명 기자 base@donga.com
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