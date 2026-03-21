김혜경 여사, 文 전 대통령 장모상 빈소 찾아 ‘애도’

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김혜경 여사가 14일 서울 원불교 소태산기념관에서 열린 故 이해찬 前 총리 49재에서 눈물을 닦고 있다. 2026.03.14 [서울=뉴시스]
김혜경 여사가 14일 서울 원불교 소태산기념관에서 열린 故 이해찬 前 총리 49재에서 눈물을 닦고 있다. 2026.03.14 [서울=뉴시스]
김혜경 여사는 21일 서울성모병원에 마련된 문재인 전 대통령의 장모 고(故) 이병환 씨의 빈소를 찾아 헌화하고 조의를 표했다.

청와대 대변인실은 이날 언론 공지를 통해 “김 여사가 조문을 마친 뒤 문 전 대통령과 김정숙 여사에게 애도의 뜻을 전했다”고 전했다.

문 전 대통령 내외는 이재명 대통령과 김 여사의 건강에 대한 당부를 전했다.

이날 조문 자리에는 홍익표 청와대 정무수석, 오상호 청와대 제2부속실장이 배석했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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