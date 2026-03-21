본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
정치
김혜경 여사, 文 전 대통령 장모상 빈소 찾아 ‘애도’
동아일보
입력
2026-03-21 18:33
2026년 3월 21일 18시 33분
김예슬 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260321/133577144/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
김혜경 여사가 14일 서울 원불교 소태산기념관에서 열린 故 이해찬 前 총리 49재에서 눈물을 닦고 있다. 2026.03.14 [서울=뉴시스]
김혜경 여사는 21일 서울성모병원에 마련된 문재인 전 대통령의 장모 고(故) 이병환 씨의 빈소를 찾아 헌화하고 조의를 표했다.
청와대 대변인실은 이날 언론 공지를 통해 “김 여사가 조문을 마친 뒤 문 전 대통령과 김정숙 여사에게 애도의 뜻을 전했다”고 전했다.
문 전 대통령 내외는 이재명 대통령과 김 여사의 건강에 대한 당부를 전했다.
이날 조문 자리에는 홍익표 청와대 정무수석, 오상호 청와대 제2부속실장이 배석했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
70대 얼굴이 40대처럼…‘안면거상술’ 女환자 공개한 의사
2
[속보]대전 공장 화재 실종자 전원 수습…14명 사망
3
BTS가 말하는 컴백 공연 포인트…“광화문 상징 살리는 ‘오픈형 큐브’”
4
李, 대전 유가족 만나 “비서실장 전번 줄테니 연락하라”
5
노화-치매 막는 ‘기적의 K-방울’…바로 나[이설의 한입 스토리]
6
“물건 없어서 못팔아” 행복한 비명…인사동·명동 상권 ‘보라 특수’
7
‘아미로드’ 된 광화문 광장…곳곳 ‘아미봉’에 ‘BTS빵’까지
8
“티켓 없어도 괜찮아”…공연 넘어 ‘축제의 장’…곳곳에 볼거리
9
‘굿즈’ 된 본보 ‘BTS 특별판’…“이건 평생 소장각”
10
인파 본격적으로 몰리는 광화문
1
트럼프 “한국 사랑해…호르무즈 韓·日·中 등이 지켜야”
2
검사, 수사 못하고 기소만 가능… 특사경-영장 지휘도 못해
3
우원식 의장 경호팀 전원 특별승진…“계엄때 국회 진입시킨 공로”
4
韓, ‘이란 규탄’ 공동성명 동참키로…日-英 등 7개국 앞서 발표
5
“BTS 컴백, 가장 한국적인 공간 ‘광화문’이어야 했다”
6
서영교 “그러면 너경원이라 불러요?”…나경원과 국조특위 충돌
7
李 “처벌-세무조사와 ‘자발 상환’ 중 선택”…부동산 불법 대출 직격
8
정부 “호르무즈 봉쇄 규탄 7개국 성명에 동참”
9
與 울산시장 최종후보에 김상욱…과반득표로 결선 없어
10
민주, 울산시장 후보 김상욱 확정
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
70대 얼굴이 40대처럼…‘안면거상술’ 女환자 공개한 의사
2
[속보]대전 공장 화재 실종자 전원 수습…14명 사망
3
BTS가 말하는 컴백 공연 포인트…“광화문 상징 살리는 ‘오픈형 큐브’”
4
李, 대전 유가족 만나 “비서실장 전번 줄테니 연락하라”
5
노화-치매 막는 ‘기적의 K-방울’…바로 나[이설의 한입 스토리]
6
“물건 없어서 못팔아” 행복한 비명…인사동·명동 상권 ‘보라 특수’
7
‘아미로드’ 된 광화문 광장…곳곳 ‘아미봉’에 ‘BTS빵’까지
8
“티켓 없어도 괜찮아”…공연 넘어 ‘축제의 장’…곳곳에 볼거리
9
‘굿즈’ 된 본보 ‘BTS 특별판’…“이건 평생 소장각”
10
인파 본격적으로 몰리는 광화문
1
트럼프 “한국 사랑해…호르무즈 韓·日·中 등이 지켜야”
2
검사, 수사 못하고 기소만 가능… 특사경-영장 지휘도 못해
3
우원식 의장 경호팀 전원 특별승진…“계엄때 국회 진입시킨 공로”
4
韓, ‘이란 규탄’ 공동성명 동참키로…日-英 등 7개국 앞서 발표
5
“BTS 컴백, 가장 한국적인 공간 ‘광화문’이어야 했다”
6
서영교 “그러면 너경원이라 불러요?”…나경원과 국조특위 충돌
7
李 “처벌-세무조사와 ‘자발 상환’ 중 선택”…부동산 불법 대출 직격
8
정부 “호르무즈 봉쇄 규탄 7개국 성명에 동참”
9
與 울산시장 최종후보에 김상욱…과반득표로 결선 없어
10
민주, 울산시장 후보 김상욱 확정
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
그들이 광고모델로 나서면 지갑이 열린다
“주름 가득했던 70세 여성, 40대 같다”…‘이 수술’ 효과에 누리꾼 반응 폭발
카타르 LNG 공급 ‘불가항력’ 선언땐 더 비싼 현물로 사와야
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0