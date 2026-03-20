김민석 “유시민 형은 TV출연 즐기는 강남 지식인 됐다” 문자 포착

김민석 국무총리가 유시민 작가를 겨냥해 “유명세, TV 출연 즐기는 강남 지식인”이라고 비판한 내용이 카메라에 포착됐다.
19일 국회 본회의장에서 포착된 더불어민주당 김현 의원과 김 총리가 주고받은 텔레그램 대화에 따르면 김 총리가 “좋다 싫다 올렸다 내렸다 ㅋㅋㅋ 난 어리둥절”이라고 말하자, 김 의원은 “책 내면 출연해요. 본인이 직접 얘기함요. 어제 매불쇼에서요”라고 답했다.
이어 김 총리는 “ㅎㅎ (유)시민 형은 유명세, TV 출연 즐기는 강남 지식인 됐지”라고 했고, 김 의원이 “지지층이 겹치죠. 노회찬+조국+”이라고 쓴 부분까지 찍혔다.
전날 유 작가는 유튜브에서 “김민석 총리가 총리로 임명되고 나서 참 잘한 잘된 인사라고 굉장히 큰 기대감을 제가 여러 차례 표명한 바가 있다”고 한 바 있다. 앞서 김어준 씨 유튜브에서 최근 서거한 이해찬 전 국무총리에 대한 이야기를 하며 “김 총리는 울지 말고 이해찬 책을 보라”고 발언한 내용이 김 총리에 대한 모욕이라는 논란이 불거지자 해명한 것이다. 유 작가는 “김 총리하고는 2002년도 이후에 24년 만에 처음 만났다”고 하기도 했다.
김 총리는 앞서 민주당 의원과 정청래 대표와 조국혁신당 조국 대표의 ‘합당 밀약설’ 관련 대화를 주고 받았다는 의혹을 받았다. 올 1월 국회 본회의에서 한 국무위원이 민주당 의원에게 “밀약? 타격 소재”, “밀약 여부 밝혀야”, “당명 변경 불가, 나눠 먹기 불가”라고 보낸 텔레그램 메시지가 포착된 것. 이를 두고 정치권에서 해당 메시지를 보낸 인물이 김 총리라는 의혹이 제기되자 김 총리는 “제가 쓴 게 아니다”라고 했다.
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