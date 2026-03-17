오세훈 “만족할만 한 답 못 받아”…오후 공천 입장 발표

오세훈 서울시장이 17일 공천 관련 자신의 입장을 밝힐 예정인 가운데, 오 시장은 “당에 몇 가지 요청사항을 전달했는데 아직 이렇다 할 만족할 만한 답변을 받지 못했다”고 말했다.
오 시장은 이날 오전 서울 영등포구 신길역에서 기자들과 만나 ‘본인 마지막 호소와 관련해 국민의힘이 어느 정도 받아가고 있냐고 평가하느냐’는 질문에 “현재까지는 그렇다”며 이같이 답했다.
그는 “아직 많은 시간이 남아있으니 추후 진행되는 걸 보면서 오후에 입장을 말씀드리도록 하겠다”고 했다.
서울시에 따르면 오 시장은 이날 오후 3시 서울시청에서 브리핑을 열고, 국민의힘 공천 신청과 관련한 입장을 설명할 예정이다. 발표할 입장의 내용은 아직 알려지지 않았으나 이 자리에서 공천과 서울시장 출마에 대한 공식 입장을 정리해 밝힐 것으로 보인다.
그간 오 시장은 국민의힘 지도부의 ‘절윤’(윤석열 전 대통령과 단절) 실천과 인적 쇄신을 요구하며 6·3 지방선거 서울시장 공천 등록을 미뤄왔다. 오 시장은 공천 미신청 이유에 대해 “당의 노선 변화가 실행 단계에 들어가는 조짐이 아직까지 반영되지 않고 있기 때문”이라고 말한 바 있다.
한편 이날은 국민의힘 공천관리위원회가 정한 서울시장 후보자 추가 공천 접수 마지막 날이다. 지난 8일과 12일에 이어 세 번째 접수다. 오 시장은 지난 12일 마감된 당 서울시장 2차 공천 접수에도 응하지 않았다. 공관위는 일정을 조정하며 오 시장의 출마를 유도하고 있지만, 오 시장은 당 지도부에 혁신 선대위로의 조기 전환과 당내 극우 인사 정리를 조건으로 내걸었다.
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