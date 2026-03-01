전재수, 부산시장 공천 신청… ‘북갑’ 보선 격전지로

더불어민주당 전재수 의원이 13일 당의 부산시장 후보자 공천을 신청하면서 예비후보 등록을 마쳤다. 전 의원의 부산시장 공천이 확정되면 공석이 될 부산 북갑에서 한동훈 전 국민의힘 대표와 조국혁신당 조국 대표의 ‘빅매치’가 성사될지도 관심사로 떠오르고 있다.
전 의원은 이날 민주당의 부산시장 추가 공모에 응모했다. 지난달 진행된 첫 공모에선 이재성 전 부산시당위원장만 지원했고, 이후 당이 9∼13일 추가 공모를 했는데 마지막 날 전 의원이 응한 것. 민주당은 16일 전 의원을 면접 심사하고 경선 여부를 결정할 방침이다. 조승래 사무총장은 전 의원 전략공천 가능성에 “검토하고 있지 않다”며 “통상적인 공천 절차대로 진행해 최종적으로 심사를 통해 경선 여부를 결정할 것”이라고 말했다.
전 의원이 공천을 신청하면서 부산 북갑 보궐선거에도 관심이 쏠리고 있다. 민주당에선 김두관 전 경남도지사, 정명희 전 북구청장 등이 거론되는 가운데 전 의원은 하정우 대통령AI미래기획수석비서관의 출마를 제안했던 것으로 전해졌다. 국민의힘에선 전 의원과 경쟁했던 박민식 전 국가보훈부 장관과 북갑 당협위원장인 서병수 전 의원, 장예찬 여의도연구원 부원장 등이 거론된다.
정치권에서는 무소속이 된 한 전 대표와 조 대표의 출마 전망도 나온다. 한 전 대표가 대구 또는 부산 지역의 국회의원 재보궐선거 출마를 검토하고 있는 가운데 ‘독자 당선’을 내세우고 있는 조 대표가 고향인 부산 출마를 검토할 수 있다는 관측이 제기되면서다. 한 전 대표와 조 대표는 모두 출마 가능성에 “다 열려 있다”는 입장인 가운데 재보궐선거 지역이 확정되는 3월 말∼4월 초경 출마지를 최종 결정할 것으로 보인다.
민주당은 13일 충북도지사 경선 예비후보로 노영민 전 대통령비서실장, 송기섭 전 충북 진천군수, 신용한 지방시대위원회 부위원장, 한범덕 전 청주시장 등 4명을 확정했다. 통상 경선은 권리당원과 여론조사 각각 50%로 치르는데, 충북도당의 당원명부 유출 사고를 고려해 권리당원 30%와 여론조사 70%로 치르기로 했다.
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