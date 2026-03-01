오세훈측 “혁신 선대위 꾸려 장동혁 2선 후퇴”… 張측 “당권 노리나”

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[국민의힘 자중지란] 吳측, 시장 출마 최우선 조건 시사
김종인-남경필-유승민 위원장 물망
張측 “리더십 허무는 건 혁신 아냐”

오세훈 서울시장이 12일 오후 서울 중구 더 플라자 호텔에서 열린 2026 하이서울기업지원 사업 관련 특별강의를 마치고 국민의힘 6·3 지방선거 서울시장 후보 등록 관련 백브리핑을 하기 위해 이동하고 있다. 2026.3.12 뉴스1
오세훈 서울시장이 12일 오후 서울 중구 더 플라자 호텔에서 열린 2026 하이서울기업지원 사업 관련 특별강의를 마치고 국민의힘 6·3 지방선거 서울시장 후보 등록 관련 백브리핑을 하기 위해 이동하고 있다. 2026.3.12 뉴스1
국민의힘 서울시장 후보 등록을 둘러싼 장동혁 대표와 오세훈 서울시장 간 대치 국면의 핵심 쟁점은 혁신형 선거대책위원회 출범이다. 오 시장 측은 장 대표를 간판으로 지방선거를 치르기는 어렵다는 입장이다. 이에 대해 장 대표 측은 “오 시장이 사실상 당권을 노리는 것”이라며 격하게 반발하고 있다.

오 시장 측 관계자는 13일 “당 상황을 정리하기 위해 가장 중요한 건 혁신 선대위 구성”이라며 “혁신 선대위가 구성되면 다른 쇄신 움직임도 자연스럽게 이어질 것”이라고 말했다. 혁신 선대위 구성이 오 시장의 공천 신청을 위한 최우선 조건이라는 취지다. 오 시장과 가까운 것으로 알려진 김재섭 의원은 “국민의힘 스피커를 혁신 선대위로 옮겨가는 건 지도부가 ‘선당후사’ 측면에서 고민해야 한다”고 했다.

당내에선 벌써 혁신 선대위원장 후보군도 거론되고 있다. 8일 오 시장과 독대한 것으로 알려진 김종인 전 비상대책위원장을 필두로 남경필 전 경기도지사, 유승민 전 의원 등이다.

비상대책위원장을 지낸 소장파 김용태 의원은 한 방송에서 “장 대표 체제와 다른 결의 인사를 모셔야 한다”며 “‘윤 어게인’에 대해 희망이 없다고 말하는 사람이나 장 대표 체제를 향해 비판을 한 사람 중에 국민들에게 소구되는 인사를 모셔와야 한다”고 말했다. 한 국민의힘 의원은 “남 전 지사나 유 전 의원 등은 잠재적으로 장 대표의 ‘경쟁자’가 될 수 있는 사람이지만, 김 전 위원장은 그런 면에서 자유로우니 오히려 지도부에서도 역할을 부탁할 가능성이 있지 않겠느냐”고 했다.

장동혁 국민의힘 대표가 12일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 있다. 2026.03.12 뉴시스
장동혁 국민의힘 대표가 12일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 있다. 2026.03.12 뉴시스
이에 장 대표 측에선 혁신 선대위 출범론이 사실상 대표 퇴진론과 다르지 않다며 수용할 수 없다는 분위기가 강하다. 박성훈 수석대변인은 “혁신 선대위가 당원들이 선출한 당 대표가 2선으로 물러서라는 의미라면 ‘혁신’이라 말하기 어렵다”면서 “혁신은 리더십을 허무는 게 아니라 현재 리더십을 바탕으로 혁신하는 모습을 보여드리는 과정에서 나온다”고 강조했다. 다른 지도부 관계자도 “혁신 선대위가 결국 ‘당 대표 물러나라’는 얘기라면 그걸 누가 받아들이겠는가”라며 “오 시장이 무슨 권한으로 장 대표에게 물러나라고 하느냐”고 했다.

#국민의힘#서울시장 후보#장동혁#오세훈#혁신 선대위#공천 신청
이지운 기자 easy@donga.com
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