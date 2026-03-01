오세훈측 “혁신 선대위 꾸려 장동혁 2선 후퇴”… 張측 “당권 노리나”

[국민의힘 자중지란] 吳측, 시장 출마 최우선 조건 시사
김종인-남경필-유승민 위원장 물망
張측 “리더십 허무는 건 혁신 아냐”
국민의힘 서울시장 후보 등록을 둘러싼 장동혁 대표와 오세훈 서울시장 간 대치 국면의 핵심 쟁점은 혁신형 선거대책위원회 출범이다. 오 시장 측은 장 대표를 간판으로 지방선거를 치르기는 어렵다는 입장이다. 이에 대해 장 대표 측은 “오 시장이 사실상 당권을 노리는 것”이라며 격하게 반발하고 있다.
오 시장 측 관계자는 13일 “당 상황을 정리하기 위해 가장 중요한 건 혁신 선대위 구성”이라며 “혁신 선대위가 구성되면 다른 쇄신 움직임도 자연스럽게 이어질 것”이라고 말했다. 혁신 선대위 구성이 오 시장의 공천 신청을 위한 최우선 조건이라는 취지다. 오 시장과 가까운 것으로 알려진 김재섭 의원은 “국민의힘 스피커를 혁신 선대위로 옮겨가는 건 지도부가 ‘선당후사’ 측면에서 고민해야 한다”고 했다.
당내에선 벌써 혁신 선대위원장 후보군도 거론되고 있다. 8일 오 시장과 독대한 것으로 알려진 김종인 전 비상대책위원장을 필두로 남경필 전 경기도지사, 유승민 전 의원 등이다.
비상대책위원장을 지낸 소장파 김용태 의원은 한 방송에서 “장 대표 체제와 다른 결의 인사를 모셔야 한다”며 “‘윤 어게인’에 대해 희망이 없다고 말하는 사람이나 장 대표 체제를 향해 비판을 한 사람 중에 국민들에게 소구되는 인사를 모셔와야 한다”고 말했다. 한 국민의힘 의원은 “남 전 지사나 유 전 의원 등은 잠재적으로 장 대표의 ‘경쟁자’가 될 수 있는 사람이지만, 김 전 위원장은 그런 면에서 자유로우니 오히려 지도부에서도 역할을 부탁할 가능성이 있지 않겠느냐”고 했다.
이에 장 대표 측에선 혁신 선대위 출범론이 사실상 대표 퇴진론과 다르지 않다며 수용할 수 없다는 분위기가 강하다. 박성훈 수석대변인은 “혁신 선대위가 당원들이 선출한 당 대표가 2선으로 물러서라는 의미라면 ‘혁신’이라 말하기 어렵다”면서 “혁신은 리더십을 허무는 게 아니라 현재 리더십을 바탕으로 혁신하는 모습을 보여드리는 과정에서 나온다”고 강조했다. 다른 지도부 관계자도 “혁신 선대위가 결국 ‘당 대표 물러나라’는 얘기라면 그걸 누가 받아들이겠는가”라며 “오 시장이 무슨 권한으로 장 대표에게 물러나라고 하느냐”고 했다.
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