친명계 더민주혁신회의 “김어준, 책임 회피 말라”

친이재명계 인사들을 중심으로 구성된 정치 모임인 더민주전국혁신회의가 ‘공소취소 거래설’과 관련해 유튜버 김어준 씨에 ‘책임을 회피하지 말라’고 지적했다.
더민주전국혁신회의는 13일 논평을 통해 “근거 없는 대통령 공소취소 거래설의 판을 깔고 사태를 이 지경까지 키운 데에는 (김어준 씨에게) 분명한 책임이 있다. 김어준 씨는 취재 내용을 사전에 인지하지 못했다고 주장하지만, 문제의 발언이 공론화되고 확산된 공간이 바로 김어준의 뉴스공장이었다는 사실은 변하지 않는다”고 주장했다.
해당 모임은 “이 허무맹랑한 의혹이 확산되는 데 결정적 통로가 되었던 김어준 뉴스공장에 대해서는 (민주당이) 법률 검토를 이유로 고발 대상에서 제외됐다”며 “‘큰 취재를 했다’며 해당 주장을 사실상 동조하고 ‘특종’이라 치켜세우더니, 급기야 방송에서는 대통령 탄핵까지 언급되는 상황으로 번졌다”고 했다.
이어 “그럼에도 지금까지 책임 있는 설명이나 사과는 찾아볼 수 없다. 오히려 고소·고발에는 무고죄로 맞대응하겠다는 식의 태도만 보이고 있다”며 “사실 확인도 없이 의혹을 던져놓고 ‘아니면 말고’ 식으로 넘어가는 태도가 과연 뉴미디어의 에티튜드(태도)인가. 공론장을 책임 있게 운영해야 할 뉴미디어의 태도라 보기 어렵다”고 지적했다.
그러면서 김 씨의 행동이 극우 유튜버들과 다르지 않다고 날 선 비판을 날렸다. 더민주전국혁신회의는 “카더라식 의혹을 던져놓고 책임을 회피하는 모습은 공론장을 오염시키는 극우 유튜버들의 행태와 다르지 않다. 뉴미디어 시대를 자처한다면 그에 걸맞은 책임과 기준 역시 분명해야 한다”고 요구했다.
더민주전국혁신회의는 “김어준 뉴스공장은 국정 혼란을 야기한 이번 사태에 책임을 회피하지 말라”며 “장인수 기자와 김어준 뉴스공장은 분명한 사과와 반성, 그리고 사실 검증 없는 의혹 유포가 반복되지 않도록 재발 방지책을 내놓아야 한다”고 주장했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
