국힘 ‘당명 개정’ 지방선거 이후로…의총서 공감대

국민의힘이 쇄신안의 일환으로 추진하던 당명 개정 작업을 사실상 6·3 지방선거 이후 진행하기로 결정했다. 이미 후보들이 선거 운동에 나선 만큼 지금 당명을 바꾸면 혼선이 빚어진다는 판단에서다.
23일 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 의원총회에선 전날 최고위원회가 당명 개정 작업을 지방선거 이후로 연기하기로 한 배경에 대한 보고가 1시간 넘게 이어졌다. 최은석 원내수석대변인은 의총 중 기자들과 만나 “(당명 개정 작업이) 2달 가까이 진행됐다보니 왜 2가지 안이 제출됐는지 데이터랑 분석 등을 얘기하다보니까 (보고가) 길어졌다”고 설명했다.
이날 의원총회가 3시간 넘게 이어지며 국민의힘은 명시적으로 당명 변경에 대한 결정을 내리진 못했다. 다만 사실상 지방선거 이후 변경 수순을 밟기로 했다. 한 지도부 관계자는 의원총회 직후 기자들과 만나 “(의원총회에서) 답을 묻는 과정이 없었을 뿐이지 대체적 분위기가 어제(22일) 최고위원회의 분위기와 비슷하게 수용됐다”라고 설명했다.
앞서 국민의힘 지도부는 전날 비공개 최고위원회를 열어 당명 개정을 지방선거 이후 재논의 하는 쪽으로 의견을 모은 바 있다. 당초 이날 회의에선 새 당명 후보로 추려진 ‘미래연대’와 ‘미래를 여는 공화당’을 보고 받은 뒤 논의하기로 했었으나 지도부 상당수가 지선 이후 새 당명을 정하자고 의견을 내며 미뤄진 것. 장 대표도 회의에서 이 같은 취지의 발언에 공감한 것으로 알려졌다.
