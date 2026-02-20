李, 靑 역대급 업무량에 “전쟁터같은 상황…어쩔 수 없어”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 20일 10시 06분

이재명 대통령. 뉴시스
이재명 대통령은 청와대 업무량이 역대 최고 수준이라는 보도와 관련해 “초인적 과로에 노출된 청와대 비서진에는 참으로 미안한 일이지만 현재 대한민국은 전쟁터와 같은 상황이라 어쩔 수가 없다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 관련 기사를 공유하면서 “언제나 말씀드리는 것처럼 국가 공직자의 1시간은 5200만 시간의 가치가 있다”며 이같이 말했다.

이어 “국민의 참여와 격려 속에 곧 안정된 평화 시대가 도래할 것”이라며 “청와대 동지 여러분, 여러분의 10분에 수많은 사람들 인생, 흥망, 생사가 달려 있다”고 강조했다.

그러면서 “비록 힘은 들어도 짧은 인생에서 이만큼 의미 있는 일이 또 어디 있겠느냐”며 “귀하디귀한 시간을 가진 여러분, 힘을 냅시다”라고 덧붙였다.

이 대통령이 공유한 보도에 따르면 이재명 정부가 출범한 지난해 6월부터 올해 1월까지 청와대 직원들은 월평균 62시간이 넘는 초과근무를 해온 것으로 파악됐다. 이는 다른 국가공무원의 약 3.7배, 일반 근로자의 8.4배에 달한다.

하정우 대통령AI미래기획수석비서관도 이날 해당 기사를 페이스북에 공유하며 “청와대 동료분들이 정말 열심히 나라를 위해 일하고 있다고 한다. 저도 더욱 열심히 일하겠다”고 밝혔다.

그러면서 “사실 전 회사 다닐 때 재택 포함 주 70~80시간 일했던 터라 오히려 (근무 시간이) 줄어든…”이라며 “임원은 야근 수당도 없었다”고 덧붙였다.

앞서 이 대통령은 12일 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서도 참모들을 향해 “우리 같은 사람들한테는 휴가도 없고, 주말도 없고, 퇴근도 없다”며 “우리 손에 나라의 운명이 달렸다고 생각해 달라”고 당부한 바 있다.

#이재명 대통령#청와대#업무량
이혜원 기자 hyewon@donga.com
