김정은, 南 핵타격용 신형 방사포 전시… “교전 상대 지휘체계 삽시간에 붕괴될 것”

김정은 북한 국무위원장이 대남 전술핵 공격무기인 ‘초대형 방사포(KN-25)’ 증정식에 참석해 “우리는 지속적으로 지정학적인 적수들에게 몹시 불안해할 국방 기술의 성과들을 계속 시위할 것”이라고 말했다고 19일 북한 관영 매체가 밝혔다. 정동영 통일부 장관이 전날(18일) 비행금지구역 설정 등을 포함한 9·19 남북 군사합의 선제 복원 계획을 발표한 지 하루 만에 대남 핵투발 무기를 과시한 것이다.
이날 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전날 평양에서 열린 KN-25 증정식에서 “이 무기는 전술 탄도미사일의 정밀성과 위력에 방사포의 연발 사격 기능을 완벽하게 결합시킨 초강력 공격무기”라며 이같이 밝혔다. 이어 “특수한 공격, 즉 전략적인 사명 수행에도 적합화되어 있다”고 강조했다. ‘전략적 사명’ 언급은 KN-25가 핵투발 수단으로 활용될 수 있음을 시사한 것으로 풀이된다. 김 위원장은 “이 무기가 사용된다면 교전 상대국의 군사 하부 구조들과 지휘 체계는 삽시간에 붕괴될 것”이라고도 했다.
이날 북한은 지름이 600mm에 달하는 신형 KN-25 50문(門)이 9차 당대회 장소인 4·25문화회관 광장에 일렬로 전시된 모습을 공개했다. 사진 속 KN-25는 기존보다 발사관이 1개 추가된 5연장으로, 기존 KN-25는 사거리 400km 한반도 전 지역을 사정권에 두고 있다. 김 위원장이 증정식에 참석해 직접 발사 차량을 운전하며 사열한 만큼 실전 배치가 임박했다는 관측이 나온다.
김 위원장의 여동생인 김여정 노동당 부부장은 이날 공개된 담화에서 정동영 통일부 장관의 전날 무인기 대북 침투 사건과 관련한 유감 표명에 “높이 평가한다”고 말했다. 정 장관은 전날 무인기 사건과 관련해 북측에 재차 유감을 표명하고, 재발 방지책으로 비행금지구역 설정 등을 포함한 9·19 남북 군사합의 복원을 추진하겠다고 밝혔다.