국힘 서울 당협위원장 18명 “배현진 징계 멈춰달라” 호소문

국민의힘 서울지역 당협위원장 18명이 친한계(친한동훈계) 배현진 의원에 대한 당의 징계 절차를 멈춰달라며 “국민과 지지자들에게 지방선거를 포기한 모습으로 비칠 뿐”이라고 비판했다. 현재 국민의힘 중앙윤리위원회는 배 의원이 한동훈 전 대표 제명 반대 성명을 주도했다는 등의 이유로 징계 절차를 진행 중이다.
국민의힘 서울특별시당 당협위원장 18명은 13일 호소문을 내 “입법·행정·사법 3권을 장악한 이재명 정부에 맞서 마지막 남은 보루인 지방 권력을 지켜야 할 지금 당이 스스로 갈등과 혼란을 키우는 일은 결코 있어서는 안 된다”며 이렇게 밝혔다.
이들은 “서울시당위원장은 서울시 4000여 명 대의원이 직접 선출한 서울 선거의 총책임자”라며 “현재 제기된 사안들은 선거 직전에 징계를 강행할 만큼 명백하고 긴급한 사유가 아니다”라고 했다. 그러면서 “특히 서울시당 사당화 의혹은 사실이 아니다”라며 “과반이 넘는 당협위원장들이 징계 중단과 선거 집중을 촉구한 이유도 여기에 있다”고 했다.
이들은 “이제라도 당 지도부는 당권 유지나 권력 행사라는 불필요한 오해를 불식시키고, 당원들의 염원인 지방선거 승리에 집중하는 모습을 행동으로 보여주어야 한다”고 했다. 이어 “윤리위원회의 징계 절차를 즉각 중단하라”며 “서울시당이 지방선거 준비에 전념할 수 있도록 결단할 것을 강력히 요구한다”고 했다.
서울시당위원장인 배 의원은 서울지역 당협위원장 21명이 한 전 대표 제명에 반대하는 성명을 내는 것을 주도했다는 이유로 제소됐다. 서울지역 당협위원장 21명의 의견이 서울시당 전체의 의견인 것처럼 알렸다는 것이다.
국민의힘 당헌·당규상 징계는 제명, 탈당 권고, 당원권 정지, 경고로 나뉜다. 당원권 정지 등 중징계가 내려지면 배 의원은 6·3 지방선거 서울시당 공천관리위원장 추천 등을 할 수 없다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
