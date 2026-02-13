국힘 서울 당협위원장 18명 “배현진 징계 멈춰달라” 호소문

배현진 국민의힘 의원이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석하고 있다. 뉴시스

서울시당위원장인 배 의원은 서울지역 당협위원장 21명이 한 전 대표 제명에 반대하는 성명을 내는 것을 주도했다는 이유로 제소됐다. 서울지역 당협위원장 21명의 의견이 서울시당 전체의 의견인 것처럼 알렸다는 것이다.