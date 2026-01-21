李 “코스피 저평가 상태…평화정책 취하면 리스크 줄어”

이 대통령은 “코스피 지수가 앞으로 어떻게 될 것이라는 걸 예측할 수 없다”면서도 “(현재는) 저평가돼 있다”고 말했다. 이어 “주가수익비율(PER)이 엄청 낮은데, 대만보다 낮다”며 “저개발 국가보다 낮다”고 했다. 그러면서 “대한민국이니까”라고 덧붙였다.

또 이 대통령은 “평화 리스크”를 언급하며 “지금 무슨 저자세니 뭐 이런 소리 많이 하던데, 그럼 고자세로 북한과 한 판 뜰까”라고 했다. 그러면서 “신문 사설이라고 그런 걸 쓰고 있다”며 “고자세로 한판 붙어줘 그냥? 그건 경제가 망하는 것”이라고 했다.

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 신년 기자회견을 마친 뒤 이동하고 있다. 2026.01.21. 뉴시스

이 대통령은 “주가를 인위적으로 부양하는 게 아니고 정상화가 중요하다”고 했다.이 대통령은 “대한민국 기업이라는 이유로 똑같은 기업이 왜 싸구려 취급을 당하느냐”며 “똑같은 금 한돈 반지인데 이재명이 가진 거는 2만 원이고, 저분이 가진 거는 5만 원, 또 저분이 가진 건 80만 원”이라며 “말이 안 되지 않느냐”고 했다.그러면서 “내가 가지고 있는 반지가 한 돈짜리인데, ‘이거 80만 원짜리야’라고 평가받으면 내 재산이 수십 배 늘어난 거 아니냐”라며 “정상을 찾아가는 중”이라고 했다.