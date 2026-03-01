李 “충남-대전에 충북까지 거대 통합 고민해야”

청주 타운홀미팅서 ‘충청 통합론’
“충남-대전 통합 ‘끽’ 서버려 이상
‘충북은 어찌 되는겨’ 생각 든다 해”
이재명 대통령이 13일 충북을 찾아 “충청남북도와 대전까지 통합해 하나의 거대한 경제권, 행정체계를 만들어 볼 거냐를 진지하게 고민해 봐야 할 것 같다”고 말했다. 6·3 지방선거에서 충남·대전 행정통합이 어려워진 가운데 충북을 포함한 ‘충청 통합’ 구상을 새롭게 제시한 것이다.
이 대통령은 이날 충북 청주에서 타운홀미팅 간담회를 갖고 “지역 경쟁력 강화를 생각하면 지역 간 연합을 넘어선 통합이 바람직하다”며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 충남·대전 통합을 반대한 야당을 겨냥해 “충남·대전이 통합한다길래 잘됐다고 생각했는데, 가다가 ‘끽’ 서버려서 이상하다”며 “(한쪽으로) 밀면 같은 방향으로 가야 하는데 반대로 오더라”라고 지적했다. 이어 “충남·대전 통합은 급정거했지만, 그럼에도 지역 통합은 이뤄질 수밖에 없다”고 했다. 또 “충북 입장에서는 ‘대전·충남이 통합해 버리면 충북은 어찌 되는겨’라는 생각이 들기도 한다는데, 당장의 삶도 중요하지만 다음 세대가 어떤 방식으로 지역에서 기회를 누릴지도 고민해야 할 것 같다”고 했다.
이 대통령은 “공공기관 이전 문제를 포함해 국토 재배치 문제나 균형발전은 국가의 생존이 걸린 문제라 흩뿌리듯 할 수 없다”면서 “2차 공공기관 이전은 (지역을) 집중해야 할 것”이라며 거점 도시 중심으로 집중해야 한다고 강조했다. 이어 “정치적 요소를 고려해 (기관들을 여러 지역에) 많이 나누면 표는 되지만 성과를 못 낸다”며 “오늘도 표에 도움이 안 되는 이야기 한다고 당에서 뭐라고 할지 모르겠지만 국가 정책은 길게 보고 효율 중심으로 배치해야 한다”고 했다.
수도권 집값 문제도 재차 거론됐다. 이 대통령은 “서울 아파트 가격이 제가 쥐어짰더니 조금 떨어지고는 있지만, 그럼에도 평당 2억 원이 넘는 곳이 있다”며 “충북은 아파트 한 채가 2억, 3억 원인 곳도 있지 않느냐”고 했다.
이 대통령은 타운홀미팅에 앞서 충북 청주의 유·초등 지적장애 공립 특수학교를 찾아 수업을 참관했다. 이 대통령은 또 전통시장을 찾아선 1000원짜리 호떡을 맛보면서 “오랜만에 접하는 반가운 가격”이라며 반겼다고 청와대는 전했다.
한편 대전시장 선거 출마 의사를 밝혔던 더불어민주당 박범계 의원은 불출마를 선언했다. 박 의원은 “대전·충남 통합을 전제로 통합특별시장 출마 선언을 했으나 통합 논의는 멈춰 섰다”고 말했다.
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