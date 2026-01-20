장동혁 찾은 유승민 “생각 달라도 보수 재건 머리 맞대야”

유승민 전 국민의힘 의원은 20일 ‘통일교-공천헌금’ 특검을 요구하며 단식 중인 국민의힘 장동혁 대표를 방문해 격려했다.
유 전 의원은 국회 로텐더홀에 있는 장 대표의 단식농성장에서 기자들과 만나 “장 대표께서 많이 힘들어한다는 얘기를 듣고 걱정이 돼서 왔다. 빨리 단식을 끝낼 수 있게 되면 좋겠고, 건강을 해치지 않았으면 좋겠다”고 말했다.
이날 유 전 의원은 “지금 우리 당이 가장 절실하게 할 것은 국민의 신뢰와 지지를 받아서 보수를 재건하는 것”이라며 “일부 문제에 있어 서로 생각이 다르더라도 국민이 신뢰할 수 있는 보수로 거듭날 수 있는가 머리를 맞대고 해결책을 찾아야 될 때”라고 강조했다.
이어 “우리가 국민의 신뢰와 지지를 회복해야 정권의 실정과 폭주를 막아내고 국민들에 희망을 드릴 수 있는 대안으로 설 수 있다고 생각한다. 당이 위기에 있을 때 전부 다 하나가 돼서 보수 재건의 길, 해결책을 찾았으면 좋겠다는 생각으로 왔다”고 덧붙였다.
일각에서 경기지사 출마설이 나오고 있다는 질문에 대해서는 “말씀 드린대로 생각하지 않고 있고 그 말씀은 오늘 적절하지 않은 것 같다”고 일축했다.
당 내홍 상황이 불거지고 있는 상황에 대해서는 “안타깝게 지켜보고 있다”며 “그동안 방식이나 표현이 달랐다고 하더라도 훨씬 더 중요한 문제가 당이 국민들의 신뢰와 지지를 받을 수 있느냐다. 더 큰 대의와 명분을 위해서 보수를 재건하는 길에 대해 당 의원님들, 당원들 전부 고민을 같이하고 중지를 모아야 될 때다. 이미 많이 늦었지만 지금이라도 그럴 때”라고 답했다.
댓글 0