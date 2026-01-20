단식 6일째 장동혁 “미동도 없는 민주당, 그 자체가 부패 자백”

사진=장동혁 대표 페이스북

장 대표는 이날 자신의 페이스북에도 “단식 엿새째, 민주당은 미동도 없다. 이제 더욱 분명해졌다. 정권이 흔들릴 정도의 부패가 있는 것이다. 내가 버틸수록 그 확신은 강해질 것이다. 민주당은 이 순간에도 자백을 반복하고 있다. 국민의 심판은, 국민의 특검은 이미 시작되었다”고 적었다.