임이자 재경위원장 “이혜훈, 인사청문회 열 가치 없어…공직후보자 인정 못 해”

국민의힘 소속 임이자 국회 재정경제기획위원장이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대해 “(청문회를) 열 가치가 없다. 공직후보자로 도저히 인정할 수 없다”라고 16일 밝혔다.
임 위원장은 이날 국회 긴급 간담회에서 “이 후보자 지명 이후 제기된 의혹과 문제 그리고 걸어온 길을 볼 때 이 후보자는 검증이 아닌 수사 대상”이라고 말했다.
임 위원장은 이 후보자가 아들 증여, 아파트 부정 청약 등 의혹에 대한 자료를 국회에 제출하지 않는 것에 대해 “정당한 문제를 제기한 국회의원을 오히려 고발하겠다고 한다”고 했다. 이어 “국민에 대한 심각한 도전”이라며 “각종 의혹에도 불구하고 끝내 지명 철회하지 않는 이재명 대통령이란 뒷배만 믿고 국회를 기만하고 있다”고 했다.
임 위원장은 이 대통령을 향해서는 “이 지경까지 오고도 이 후보자가 그토록 훌륭한 인재라고 생각한다면 국회를 즈려밟고 지고가든 이고가든 꽃가마를 태우든 하시라”라며 “그 선택의 결과는 온전히 이 대통령의 책임”이라고 말했다.
당초 더불어민주당과 국민의힘은 19일 이 후보자 청문회를 열기로 합의했다. 이에 대해 임 위원장은 “조건부 결정이었다”라며 “반드시 국회에서 요구하는 자료를 충실히 제출하겠다고 정태호 간사(민주당)가 담보했고, 그에 대해 상임위 전체회의 때 위원장으로서 ‘자료 제출을 성실히 하지 않을 때 일정을 변경할 수 있다’고 이야기했다”라고 말했다.
앞서 15일 국민의힘 소속 국회 재경위 위원들은 기자회견에서 이 후보자가 총 82개 기관을 대상으로 한 2187건의 자료 중 53개 기관의 748건만 제출했다고 밝혔다. 게다가 이 중 415건은 개인정보 미동의 등으로 사실상 내용이 없는 자료라고 비판했다.
위원들은 “2187건으로 따지면 실제 제출률은 15% 남짓”이라며 “이 후보자는 국민적 의구심이 가득한 의혹과 관련되거나 불리하게 작용할 자료에 대해서는 모두 ‘개인정보 제공 미동의’를 이유로 제출을 거부했다”고 말했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
