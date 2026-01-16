靑 “이혜훈, 野서 5번 공천에 3번 의원…우리가 쓴다니까 의혹 제기”

청와대 이규연 홍보소통수석은 16일 갑질 및 부동산 등 논란에 휩싸인 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해 “야당에서 5번이나 공천을 받으신 분”이라며 “야당에서 너무 (의혹을) 제기하는 것은 좀 맞지 않는 것 아니냐”고 밝혔다. 다만 이 수석은 “국민의 우려를 굉장히 무겁게 인식하고 있다”고도 했다.
이 수석은 이날 KBS라디오 ‘전격시사’와의 인터뷰에서 “(이 후보자는 야당에서) 3번 국회의원을 했다. 그런데 (야당이) 그때 (이 후보자가) 공천받을 때는 가만히 있다가 우리 쪽에서 쓰겠다고 하니 그렇게 얘기하는 건 사실 논리적으로는 안 맞는다”고 지적했다.
청와대는 이 후보자의 인사청문회까지 지켜본다는 입장이다. 이 수석은 “국민의 우려를 굉장히 무겁게 인식하고 있다”면서 “사실과 의혹 제기, 과장들이 혼재된 것 아닌가 생각한다. 지금 제기되는 의혹에 대해 상당 부분은 인사청문회에서 해명해야 한다고 본다”고 말했다.
그러면서 “(이 후보자) 본인이 일정 부분은 통렬하게 반성하고, 사과하고 있다고 얘기하셨으니 인사청문회에서 국민의 눈높이에 맞는 해명이 나올 것으로 기대한다”고 했다.
이 후보자는 보좌진 ‘갑질’ 의혹에 이어 서울 서초구 래미안 원펜타스 아파트 청약에 당첨되는 과정에서 아들의 ‘위장 미혼’을 통한 ‘가점 뻥튀기’를 한 것 아니냐는 의혹 등이 제기됐다.
한편 이 수석은 중대범죄수사청(중수청)법과 공소청법의 정부 입법 예고안을 두고 여당 내 반발이 지속되는 데 대해선 “발표한 안은 잠정안도, 확정안도 아닌 초안”이라고 말했다. 그는 “일부 진영의 반발이 조금 거셌던 것”이라며 “대통령께서 당연히 의견 수렴을 해야 되는 것 아니냐, 의견을 경청하고 수렴하라고 말씀하셨다”고 전했다.
이어 “대통령은 검찰 편도 아니고, 더더욱 경찰 편도 아니다”라며 “사법기관의 개편에 있어서는 국민의 편에 서야 한다는 원칙을 계속 말씀하신다”고 했다.
그러면서 “사법기관이 정치에 관여하는 일이 없도록 하겠다는 것이 개편안의 가장 중요한 대원칙”이라며 “앞으로도 그런 대원칙이 훼손되는 일은 전혀 없을 것”이라고 강조했다.
검찰개혁추진단 자문위원 16명 중 6명이 정부안에 반대해 사퇴한 것을 두고는 “대다수 자문위원은 탈퇴하신 분들하고 정반대의 의견을 냈다는 기사도 있다”며 “자문위원 사이에 의견일치 판단이 안 됐다는 정도로 판단 내릴 수 있을 것”이라고 했다.
앞서 12일 정부는 중수청을 수사사법관과 전문수사관으로 이원화하는 정부안을 입법예고했다. 하지만 여당에서 “중수청이 제2의 검찰청이 될 것”이란 반발이 나오자, 이재명 대통령은 “당에서 충분한 논의와 숙의가 이뤄지고 정부는 그 의견을 수렴하라”며 수정 가능성을 시사했다.
