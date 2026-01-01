“재심 청구하라” 한동훈 제명 명분 쌓는 장동혁… 국회선 단식도

韓, 재심 절차 대신 법적대응 예고
국민의힘 장동혁 대표가 15일 “소명 기회를 주겠다”며 한동훈 전 대표 제명을 일단 보류했다. 중앙윤리위원회가 한 전 대표에게 소명 기회를 주지 않고 징계를 결정하면서 당내에서 ‘심야 날치기 제명’이라는 비판이 커지자 한 전 대표에게 공을 넘겨 절차적 정당성을 확보하려는 포석으로 풀이된다.
張, 통일교-공천헌금 특검 촉구 단식
장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “재심의 기간까지는 윤리위 결정에 대해 최고위 결정을 하지 않겠다”고 밝혔다. 재심의는 윤리위 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 청구할 수 있다. 이에 따라 한 전 대표에 대한 징계는 25일 이후 확정될 것으로 전망된다.
다만 장 대표는 “당사자가 직접 소명해주지 않으면 윤리위 결정은 일방의 소명을 듣고 결정될 수밖에 없다”고 했다. 한 전 대표가 소명하지 않으면 제명 징계가 유지될 것임을 내비친 것. 하지만 한 전 대표는 재심 청구 대신 가처분 신청 등 법적 대응에 나설 것으로 알려졌다.
이날 열린 국민의힘 의원총회에선 “분열은 자멸”이라며 장 대표의 징계 철회와 한 전 대표의 사과를 요구하는 목소리가 나왔다.
한편 장 대표는 이날부터 국회 로텐더홀에서 더불어민주당에 통일교 특검과 공천 헌금 의혹 특검 등 수용을 촉구하는 무기한 단식 농성에 돌입했다.
