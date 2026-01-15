국힘, 2차 종합특검법에 “파묘하듯 죽은 권력만 파헤쳐”

국민의힘은 15일 더불어민주당이 추진하는 2차 종합특검법에 대해 “파묘하듯 죽은 권력만 파헤치겠다는 것”이라며 “불공정한 여당무죄 야당유죄”라고 비판했다. 민주당은 이날 국회 본회의에 2차 종합특검법을 상정할 방침이다. 이에 국민의힘은 필리버스터(무제한 토론)로 맞대응 할 것으로 보인다.
국민의힘 장동혁 대표는 이날 오전 당 최고위원회의에서 “민주당은 악착같이 (김병기·강선우) 특검은 거부하면서 2차 종합특검은 밀어붙이겠다고 한다”며 “살아있는 권력 조사가 특검인데 파묘하듯 죽은 권력만 파헤치겠다는 것”이라고 말했다. 이어 “누가봐도 선거용 정치보복 특검”이라며 “지금이라도 2차 종합특검을 포기하고 공천뇌물, 통일교 게이트, 대장동 항소포기 등 민주당이 받아야 할 3대 특검에 답하길 바란다”고 했다.
장 대표는 “오늘 본회의에서 답하지 않고 정치특검인 2차 종합특검법안만 올린다면 국민의힘은 국민께 민주당의 무도함을 알리기 위해 가장 강력한 수단까지 선택할 수밖에 없다는 말씀을 드린다”고 했다.
같은 당 송언석 원내대표도 “이미 한 번 연장했던 3대 특검으로 장기간 대대적 수사가 진행된 사안에 대해 또다시 2차 종합특검을 하겠다는 건 불공정한 여당무죄 야당유죄”라고 비판했다. 이어 “이번에 발의한 2차 특검에는 최대 170일 동안 검사 30명, 검사외 공무원 70명 이내 총 100명의 파견을 허용했다”며 “과거 특검에 비해 무엇이 다르고 왜 불가피한지 합리적 설명은 전혀 찾아볼 수 없다”고 지적했다.
다만 국민의힘은 장 대표가 언급한 ‘강력한 수단’에 대해선 말을 아꼈다. 최보윤 수석대변인은 최고위가 끝난 후 기자들과 만나 “(가장 강력한 수단은) 적절한 시기에 적절한 방법으로 말씀드릴 수 있을 것 같다”고만 말했다.
