[속보]국힘 윤리위, 한동훈 제명 결정…장동혁호 ‘뺄셈 정치’ 가나

국민의힘 윤리위원회가 한동훈 전 대표의 제명 징계를 13일 결정했다. 제명은 당적을 박탈하는 것으로 징계 중 최고 수위다.
당무감사위원회가 한 전 대표 가족 연루 의혹이 있던 ‘당원 게시판 논란’에 대해 한 전 대표에게 “여론조작 책임이 있다”며 윤리위에 회부한 지 2주여 만에 결론이 나온 것이다. 당내 갈등의 화약고였던 당원게시판 문제를 두고 윤리위가 한 전 대표에 대해 최고 수위의 징계 결정을 내리면서 국민의힘 내홍은 최고조로 치닫고 있다.
국민의힘 관계자에 따르면 윤리위는 이날 오후 5시부터 약 6시간 동안 회의를 거친 끝에 이같이 결론 내렸다. 당원에 대한 제명은 윤리위 의결 뒤 최고위원회의 의결을 거쳐 확정된다. 최근 장동혁 대표가 당원게시판 문제를 매듭지어야 한다고 수차례 공언해 온 만큼 이같은 징계 결정은 확정될 가능성이 크다.
지난달 30일 당무감사위는 한 전 대표 가족 명의 ID 5개를 활용해 2개의 IP에서 1428건의 글이 작성됐다는 조사 결과를 제시하면서 한 전 대표가 여론조작 책임이 있다며 ‘당원게시판 사건’을 윤리위에 회부했다. 하지만 이같은 당무감사위 결론에 대해 한 전 대표는 “전혀 다른 사람이 작성한 글들을 한 전 대표 또는 가족이 작성한 것처럼 조작한 감사 결과”라며 강하게 반발했다. 특히 이를 공개한 이호선 당무감사위원장에 대해선 허위사실 적시 명예훼손, 개인정보보호법 및 국민의힘에 대한 업무방해 등 혐의로 경찰에 고소장을 제출하기도 했다.
그러나 윤리위는 조작 여부와는 별개로 제명 징계를 결정했다. 윤민우 윤리위원장은 앞서 “행위의 법적인 책임뿐 아니라 윤리적 책임 및 그 윤리적 책임으로부터 파생되는 직업윤리로서의 정치적 책임에 대해서도 판단할 것”이라고 밝히며 정무적 판단을 하겠다는 뜻을 감추지 않았다.
윤리위의 한 전 대표 징계 의결이 현실화하면서 곧바로 당 지도부와 친한계와의 전면전으로 비화할 가능성이 커졌다. 친한계 정성국 의원은 채널A 정치시그널에서 “있을 수 없는 한 전 대표에 대한 무례함, 선을 넘는 조치를 취하게 되면 저희 의원들이 개별적으로 SNS에 글을 올리고 항의하는 이런 정도로 그칠 수 없을 것”이라며 “저희(친한계)가 가만히 있을 수 없다는 정도의 마음은 이야기들은 서로 하고 있다”고 공개적으로 밝히기도 했다.
한 전 대표 역시 이번 당무감사위의 결과가 ‘조작감사’라고 강조하고 있는 만큼 효력정지 가처분 신청 등 법적 대응에 나설 가능성이 크다.
