민주 “마지막까지 침대 재판… 강력한 유감” vs 국힘 “정치 선동 말라” 구형 연기엔 말아껴
입력 2026-01-10 01:402026년 1월 10일 01시 40분
尹 내란혐의 결심공판 연기 온도차
윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의에 대해 “전두환(전 대통령)과 같은 중형이 선고돼야 한다”며 사형을 촉구해 온 더불어민주당은 구형이 13일로 연기되자 “침대 재판”이라며 날을 세웠다. 반면 국민의힘은 구형 연기에 별도의 공식 입장을 내지 않았다.
민주당 박수현 수석대변인은 9일 윤 전 대통령 구형 연기 직후 소셜네트워크서비스(SNS)에 “마지막 순간까지도 알뜰하게 침대 재판을 시전한 재판부에 강력한 유감을 표한다”며 “사형 구형을 애타게 기다려 온 국민을 또 우롱하고 분노케 한 결정”이라고 비판했다. 이어 “다음 기일의 사형 구형을 역사와 국민이 지켜볼 것”이라고 했다. 박경미 대변인도 구두 논평을 통해 “어차피 결과는 사형이나 무기징역인데 실익 없는 행위를 하고 있다”며 “재판이 그대로 진행돼 무박 2일로라도 결론을 냈어야 했다”고 밝혔다.
민주당 정청래 대표는 윤 전 대통령 구형이 예정됐던 이날 경남 창원 현장 최고위원회의에서 “윤석열은 전두환 못지않은 내란의 잘못을 저질렀고 김용현 전 국방부 장관 또한 노태우만큼 중죄를 지었다”며 사형 구형을 촉구했다. 12·12군사쿠데타와 관련해 내란 우두머리 혐의를 받은 전 전 대통령과 내란 주요임무종사 혐의를 받은 노태우 전 대통령은 1996년 각각 사형과 무기징역이 구형됐다.
반면 국민의힘은 구형 연기에 말을 아꼈다. 국민의힘 박성훈 수석대변인은 구형 연기 전 국회에서 기자들과 만나 “국민의힘은 중립적인 재판부의 판결을 담담하게 지켜보겠다”며 “정 대표의 발언처럼 이 사안을 정치적 선동이나 감정적인 대응으로 이어가는 것은 적절치 않다”고 했다. 신동욱 최고위원은 한 라디오 방송에 나와 “(민주당 의원들이) ‘사형이다’라는 표현들을 막 쓰는데, 대단히 위험한 얘기”라고 했다.
