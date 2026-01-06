‘서울시장 출마’ 與 김영배 “전장연과 출근길 시위 잠정 중단 합의”

전국장애인차별철폐연대 회원들이 서울 종로구 혜화역에서 63차 출근길 지하철 탑니다 투쟁집회를 하고 있다. 2025.09.05. 뉴시스

김 의원은 “전장연 분들께선 지하철역에서 오세훈 서울시장을 규탄하고 있다. 장애인 권리 예산 관련 요구를 하기 위해 정치권에 항의하고 계시다. 그러나 거기에 오 시장은 없다. 장애인 권리 예산 관련 대화를 할 수 있는 논의 테이블도 없다. 오늘 하루 또 열심히 살아보고자 직장으로, 학교로 향하기 위해 무거운 몸을 일으켜 지하철에 몸을 싣는, 여러분들의 고단한 이웃들이 있을 뿐”이라고 지적했다.