국힘 김도읍 정책위의장 사퇴…“대표가 쇄신책 준비”

국민의힘 김도읍 정책위의장이 5일 정책위의장직을 사퇴했다. 국민의힘 장동혁 대표가 올해 8월 김 의원을 정책위의장에 임명한 지 4개월 여만이다.
김 정책위의장은 이날 언론 공지에서 “저는 작년 12월 30일 당 지도부에 정책위의장직 사의를 표명했다”고 밝혔다.
그는 “장 대표께서 당의 변화·쇄신책을 준비하는 것으로 알고 있다. 저의 소임은 여기까지라고 판단했다”며 “앞으로는 국민의힘 국회의원의 한 사람으로서 국가와 국민을 위해 맡은 소임에 최선을 다하겠다”고 말했다.
부산 지역 4선 중진인 김 정책위의장은 장 대표 체제 출범 이후 장 대표의 삼고초려로 지도부에 합류했다. 현재의 당 지도부 가운데 최다선으로 계파 색이 옅고 정책 추진에 있어 합리적이라는 평가를 받아 왔다.
그가 사의를 표명했던 지난달 30일 오전 당 원내대책회의를 살펴보면 김 의원은 12·3 비상계엄에 대해 국민들에게 사과했다. 김 의원은 “국민의힘이 배출한 대통령 재임 중 이러한 사태가 발생했다는 사실 그 자체에 대해 국민 여러분께 진정 송구하다는 말씀드린다”고 했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
