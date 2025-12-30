정청래, 이혜훈 지명 논란에 “李대통령 믿고 밀어주시라”

정청래 더불어민주당 대표가 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명에 따른 여권 내 여러 지적에도 “이재명 대통령을 믿고 밀어주시라”고 했다.
정 대표는 29일 유튜브 채널 ‘새날’에 출연해 “잘된 결정일수록 성공한 결정이 되도록 도와주시라”며 이같이 밝혔다. 그는 “이 후보자가 과거 허물이 있다면 그 부분은 반성하고 새로운 각오를 할 수 있도록 채찍은 가하되, 이 대통령 결정까지 그렇게 (비판)하지는 마시고 도와주시길 바란다”고 당부했다.
이 후보자는 윤석열 전 대통령의 탄핵을 반대하고 이른바 ‘윤 어게인’ 집회 등에 참석하는 등 12·3 비상계엄 사태에 대한 범여권, 시민사회의 시각과 배치되는 인물이라는 지적이 일고 있다. 정 대표의 이날 발언은 이러한 비판적 시선에도 불구하고 이 대통령을 중심으로 여권이 한 목소리를 내야 한다는 점을 강조한 것으로 풀이된다.
정 대표는 각종 의혹에 휩싸인 김병기 원내대표의 거취 문제에 대해선 “기자회견 때 얘기한 것을 재생해서 말씀드리면, 매우 심각하게 보고 있고 당 대표로서 죄송하다, 사과한다고 말을 했다”고 언급했다. 그러면서 “원내대표는 의원들과 당원들이 뽑은 선출직으로 임기가 보장됐다”며 “그 누구도 임기가 보장된 분에게 이래라 저래라라고 말하기는 어려운 것”이라고 말했다.
‘김 원내대표가 사퇴하지 않을 것이라는 전망이 있다’는 물음엔 “이 또한 잘 지나가리라 생각한다”고 답했다.
당내 투표에서 부결돼 재추진하기로 결정한 ‘대의원·권리당원 1인1표제’에 대해선 “청와대와 얘기할 사안이 아니라 당의 일”이라며 “이 대통령이 당 대표 때부터 추진했던 방향이기에 당연히 논의하지 않아도 마음속으로 동의할 것”이라고 했다.
최고위원 보궐선거가 친명(친이재명)과 친청(친정청래) 후보 간 경쟁 구도로 치러진다는 지적에는 “그것을 누가 믿겠느냐”며 “친명·친청이라고 그러면 제가 반명(반이재명)이라는 것인데, 반명이면 당원들이 (전당대회에서) 저를 뽑아줬겠느냐”고 반박했다. 이어 “(최고위원 후보로 나선) 다섯 명과 다 친하다”며 “그들이 최고위원이 되면 정청래 당 대표 체제의 최고위원들이고, 정청래 당 대표 지도부”라고 덧붙였다.
