車에서 여친 살해한 20대, 고속도로 몰고 가서 시신 버려

말다툼하던 연인을 살해하고 시신을 유기한 20대 남성이 경찰에 긴급 체포됐다.
29일 경기 시흥경찰서는 살인 및 사체유기 등 혐의로 A 씨를 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.
A 씨는 전날 오후 9시 40분경 경기 안산시의 한 주택가에 주차한 자신의 차량에서 여자친구인 20대 B 씨를 목 졸라 살해한 혐의를 받는다.
이후 A 씨는 차를 몰고 B 씨의 시신을 경기 포천시 한 고속도로변에 유기한 것으로 파악됐다.
경찰은 이튿날 오전 A 씨의 친구인 C 씨로부터 “친구가 ‘여자친구를 때렸는데 숨을 안 쉰다’고 했다”는 신고를 받고 출동했다.
경찰은 C 씨의 집에서 A 씨를 발견해 경찰서로 임의동행했다. 이후 혐의가 인정된다고 판단해 오전 10시경 A 씨를 긴급 체포했다.
A 씨는 경찰에 “말다툼을 벌이다 홧김에 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
경찰은 사인을 확인하기 위해 B 씨 시신에 대한 부검을 의뢰하고, A 씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.
A 씨와 B 씨 간 다른 112 신고 이력 등은 나오지 않았다.
경찰 관계자는 “자세한 범행 동기 등은 조사 중”이라고 밝혔다.
