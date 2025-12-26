“어떤 어려움도 함께 이겨낼 것”…李, 새해 연하장 발송

이재명 대통령이 2026년 새해를 맞아 각계 주요 인사와 사회적 배려 계층, 외국 정상 등에 신년 연하장을 보냈다.
26일 대통령실은 이 대통령이 국가 발전과 국민 생활 안정을 위해 헌신한 각계 주요 인사, 국가유공자, 사회적 배려 계층, 외국 정상, 재외동포 등에게 신년 연하장을 보내 새해 인사를 전했다고 밝혔다.
올해 발송 대상에는 100세 이상 어르신과 2026년에 출산 예정인 예비 부모들을 새로 포함했다. 대통령실은 세대를 아우르는 포용과 연대의 의미를 한층 강화한다는 의미라고 설명했다.
이 대통령은 연하장을 통해 “수많은 도전과 역경 속에서도 우리는 서로를 믿고 의지하며 지금의 대한민국을 만들어 왔으며, 앞으로 다가올 어떠한 어려움도 함께라면 반드시 이겨낼 수 있다”고 전했다. 이어 “위대한 대한민국 국민과 이 뜻깊은 여정을 함께할 수 있어, 큰 자부심을 느낀다”고 적었다.
연하장에는 청와대와 그 주변 풍경이 전통 산수화로 표현됐다. 대통령 집무실이 이달 29일부터 용산 대통령실에서 청와대로 이동하는 만큼 이를 반영한 것이다.
대통령실은 “과거와 미래를 잇는 상징적 공간인 청와대에서 대한민국의 새로운 도약을 국민과 함께 열어가겠다는 메시지를 전하고자 했다”며 “이번 신년 연하장은 국민 한 분 한 분이 대한민국의 주인임을 다시 한번 되새기고, 도전의 시대를 국민과 함께 헤쳐 나가겠다는 대통령의 국정철학을 담았다”고 전했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
