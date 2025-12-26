“李대통령 부친 횡령후 도주” 주장한 전직 언론인 檢송치

경북 안동경찰서는 26일 이재명 대통령의 부친 고(故) 이경희 씨에 대한 허위 사실을 담은 책을 출간하고 유튜브 등에서 이를 유포한 혐의로 전직 언론인 A 씨를 검찰에 송치했다고 밝혔다.
A 씨는 지난해 8월 이재명 대통령을 둘러싼 여러 의혹을 담은 책을 출간하며 이 대통령의 부친이 ‘생전에 잎담배 매수 대금을 횡령해 야반도주했다’는 내용을 담았다.
또 그는 같은 해 10월 유튜브 한 시사 프로그램에 패널로 참석해 “이재명의 부친이 엄청난 사고를 치고 (고향에서) 야반도주했다”며 “1972∼1973년경 마을 전체의 엽연초 수매대금을 들고 사라졌다”고 발언한 혐의도 받는다.
경찰은 지난 4월 이 대통령의 친형이 A 씨를 사자명예훼손 및 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소하자 수사에 착수했다. 경찰 관계자는 “A 씨가 자신이 주장한 내용을 뒷받침할 근거를 제시하지 못했다”라며 “공직선거법 위반과 사자명예훼손 혐의로 송치했다”고 말했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
