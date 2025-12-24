국힘 “민변이 통일교 특검 추천? 편향적 단체…중립성 문제”

국민의힘은 더불어민주당이 ‘민주사회를 위한 변호사모임’(민변) 등 제3자로부터 ‘통일교 특검’ 후보를 추천받는 방안을 검토한다는 보도에 대해 “정치적 이해관계와 직결되거나 그간 편향적으로 입장을 대변해 온 단체들의 중립성을 담보하긴 어렵다”고 밝혔다.
국민의힘 박성훈 수석대변인은 24일 기자들과 만난 자리에서 “통일교와 민주당의 실체적 진실을 밝힐 수 있는 공정한 중립 인사가 추천돼야 한다”며 이같이 말했다.
민주당은 자기 당 전·현직 의원들이 통일교 관련 수사를 받는 점을 고려해 ‘민주당 추천 특검’이 아닌 민변 등 ‘제3자 특검 추천’도 고려하고 있는 것으로 알려졌다.
국민의힘은 민주당도 특검 수사 대상인 만큼 법원행정처장(대법관) 등 제3자가 특검을 추천해야 한다는 입장이다.
박 수석대변인은 “저희는 당연히 여야가 직접 관련이 있는 제3자 중립 입장 추천권 행사가 맞다고 생각한다”고 했다.
이어 “특검 발족 이유는 실체적 진실을 밝히기 위함”이라며 “국민적 의구심을 가진 사안에 대해 제대로 실체적 진실을 밝히는 특검이 누구의 추천일지 (국민이) 관심을 갖고 있다”고 말했다.
박 수석대변인은 개혁신당과 통일교 특검법을 공동 발의한 것을 두고는 “특검 수용과 그 이후 대응에 있어서도 개혁신당과 함께 보조를 맞출 것”이라며 “이 부분엔 개혁신당과 국민의힘의 입장이 다르지 않다”고 설명했다.
그러면서 “개혁신당과 국민의힘이 압박한 게 여당을 특검법 수용 입장으로 선회하는 역할을 했다”고 덧붙였다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0