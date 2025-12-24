통일교 특검 ‘셀프추천’ 현실로?…與 “여야 1인씩이 검증된 방식”

‘더불어민주당은 특검의 수사 대상이기 때문에 특검 추천권을 가질 수 없다’는 국민의힘 주장에 대해 민주당은 “여야 각 1인 추천은 검증된 방식”이라고 24일 반박했다.
민주당 문금주 원내대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “국민의힘은 추천 방식마저 왜곡하며 셀프 추천이라는 궤변을 늘어놓고 있다”며 이같이 말했다.
앞서 국민의힘과 개혁신당은 전날 ‘통일교 특검법’을 공동 발의했다. 특검 후보자는 법원행정처장(대법관)이 2명을 추천하도록 했다. 국민의힘 송언석 원내대표는 “민주당도 특검 수사 대상이라 특검 추천권을 가지는 건 있을 수 없는 일”이라고 말했다.
문 원내대변인은 “여야 각 1인 추천은 이미 수차례 특검에서 검증된 방식”이라며 “이를 문제 삼는 것은 제도를 몰라서가 아니라 수사 칼날이 자신들에게 향하는 것을 막기 위한 정치적 꼼수일 뿐”이라고 비판했다.
그러면서 “통일교 특검을 외쳐온 국민의힘이 막상 특검이 현실이 되자 추천 방식과 수사 범위를 문제 삼고, 정국과 선거를 끌어들이며 꼬리를 사리고 있다”며 “특검을 요구해 온 주체가 이제 와 특검을 흔드는 아이러니 앞에서, 누가 진실을 두려워하는지는 명확하다”고 했다.
국민의힘이 ‘통일교 특검’을 패스트트랙(신속처리안건)으로 지정해 처리하자고 제안한 데 대해서도 “노골적인 시간 끌기”라고 비판했다. 문 원내대변인은 “민주당은 정교유착 비리를 여야 불문하고 단죄하겠다는 원칙에 따라 통일교 특검을 전격 수용했다”며 “이미 여야 합의만 하면 즉시 처리할 수 있는 상황임에도 국민의힘은 느닷없이 최장 330일이 소요되는 패스트트랙을 들고 나와 통일교 특검을 할 마음이 없다는 뜻을 밝혔다”고 지적했다. 그러면서 “통일교 특검 패스트트랙은 특검 추진이 아니라 특검 무력화 선언”이라고 했다.
문 원내대변인은 “국민의힘은 지금 속도를 막는 데에만 혈안이 되어있다. 이는 특검을 하겠다는 정당의 태도가 아니라, 수사를 피하려는 집단의 몸부림”이라며 “민주당은 통일교 특검을 통해 여야를 가리지 않고 정교유착의 뿌리를 뽑겠다”고 강조했다.
그러면서 국민의힘을 향해 “더 이상 국민을 우롱하지 말고, 스스로 외쳐온 통일교 특검에 즉각 협조하라”며 “지금 필요한 것은 조건도, 핑계도 아닌 즉각적인 특검 도입”이라고 덧붙였다.
