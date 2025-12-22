오세훈 “장동혁 ‘변화’ 시사 다행…본격 중도확장 기대”

오세훈 서울시장은 국민의힘 장동혁 대표가 최근 ‘변화’ 메시지를 강조한 데 대해 “다행이라고 생각한다”고 22일 밝혔다.
오 시장은 이날 국회 의원회관에서 열린 ‘국민의힘-서울시당, 사랑의 기부금 모금 전달식’에 참석한 뒤 기자들과 만나 “기대감을 갖고 지켜봐야 할 것 같다”며 이같이 말했다.
이어 “변화를 처음으로 말했으니 지금부터 어떤 변화가 있을지, 해가 바뀌면 좀 더 본격적인 중도확장이 나타나지 않을까 기대하고 있다”며 “그런 마음으로 지켜보고 있다”고 했다.
내년 6월 지방선거 후보를 뽑는 경선에서 당심(黨心) 반영 비중을 50%에서 70%로 늘리는 방안에 대해서는 “어떤 방향으로라도 상관 없다”며 “국민 속으로 좀 더 다가가는 모습이 보이면 좋겠다. 지금 논의되는 것이 그런 방향으로 수렴되는 것으로 보여진다”고 말했다.
장 대표는 최근 ‘변화’를 강조하며 노선 전환을 시사했다. 그는 이달 19일 충북 청주에서 열린 충북도당 당원교육에서 “계엄과 탄핵이 가져온 결과에 대해 책임을 져야 한다”며 “이제 변화를 시작하려 한다”고 말했다.
한편 장 대표는 이르면 올해 말·내년 초, 늦어도 내년 1월 중순 전에 당 종합 쇄신안을 발표할 예정인 것으로 전해졌다.
