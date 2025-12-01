與, 대전-충남 통합 속도… 국세-지방세 5대5 검토

더불어민주당이 이번 주 ‘대전·충남 통합 및 충청지역 발전 특별위원회’(충청특위) 첫 회의를 열고 대전·충남 통합 특별법 발의에 속도를 내기로 했다. 민주당은 이르면 연내 법안을 발의한 후 내년 3월 중 국회 본회의에서 법안을 처리하겠다는 방침이다.
민주당 박수현 수석대변인은 21일 국회에서 기자들과 만나 대전·충남 통합 특별법 연내 발의에 대해 “가급적 빠르게 진행될 것”이라며 “6월 (지선에서) 통합시장을 선출하는 일정에 특위 논의 로드맵이 맞춰서 진행될 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “대전·충남 행정 통합은 단순한 행정구역 조정이 아니고 선거용 정치 행위도 아니다”라며 “수도권 집중화와 지방 소멸을 막기 위한 절체절명의 담대한 비전”이라고 설명했다.
민주당은 충청특위를 중심으로 특별법 논의를 이어간다는 방침이다. 10월 국민의힘에서 발의했던 ‘대전충남특별시 설치 특별법’에 담긴 296개 특례조항 중 재정 분권 강화, 특별구역 확장 등 지방 자치를 강화하는 내용을 선별하고, 국세와 지방세 비율을 현행 8 대 2 수준에서 7 대 3 또는 5 대 5까지 조정하는 등의 내용을 검토 중인 것으로 전해졌다.
댓글 0