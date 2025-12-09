李, 與지도부 만나 “개혁 입법, 국민 눈높이에 맞게 처리됐으면”

이재명 대통령이 9일 더불어민주당 정청래 대표, 김병기 원내대표와 만찬 회동에서 “개혁 입법은 국민 눈높이에 맞게 처리되면 좋겠다”고 말했다. 이 대통령이 국민 눈높이를 언급한 것은 민주당이 추진하는 내란전담재판부 설치법안 등 처리를 신중하게 하자는 의미로 해석된다.
민주당 박수현 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 이 대통령이 이같이 말했다고 전했다. 이번 만남은 정기국회 폐회를 계기로 이뤄졌다.
이 대통령은 해외순방 성과를 설명하며 “한국의 위상이 많이 높아졌더라”고 말했다. 또 “예산안 합의 처리에 고생이 많았다”며 민주당 지도부에 격려의 말을 전했다.
이날 이 대통령과 당 지도부는 국정전반, 특히 민생에 대한 많은 대화를 나눴다. 박 수석대변인은 “앞으로 좀 더 자주 만남을 갖기로 했다”고 밝혔다.
한편 이날 회동은 오후 6시 30분부터 오후 9시까지 약 2시간 30분 동안 진행됐다.
