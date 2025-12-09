‘쿠팡 정보 유출’ 김범석 국회오나…과방위, 청문회 증인 채택

국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위)가 17일 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태 진상 규명을 위한 청문회를 연다. 이번 청문회에는 그동안 ‘책임 회피’ 논란이 일었던 김범석 쿠팡 이사회 의장이 핵심 증인으로 채택됐다.
과방위는 9일 오전 국회에서 전체회의를 열고 이 같은 내용을 담은 ‘쿠팡 침해 사고 관련 청문회 실시계획서’를 의결했다.
여야는 이날 회의에서 김 의장을 비롯해 박대준 쿠팡 대표이사, 강한승 쿠팡 북미사업개발 총괄, 브렛 매티스 정보보호최고책임자(CISO) 등 9명을 증인으로 부르기로 합의했다. 아울러 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 등 소관 부처 관계자도 참고인으로 채택했다.
현재 피해자들 사이에서는 쿠팡 한국 법인의 지분 100%를 보유한 모기업 ‘쿠팡 Inc.’의 실질적 오너 김 의장을 향한 책임론이 거세지고 있다. 김 의장을 상대로 한 집단소송 움직임까지 구체화됐다.
법조계에 따르면 법무법인 대륜은 미국 로펌과 연계해 뉴욕 맨해튼에서 쿠팡 본사(Coupang Inc.)와 김 의장을 상대로 징벌적 손해배상 소송을 제기할 방침이다.
쿠팡은 지난달 29일 3370만여 개의 고객 계정 유출 사실을 인정했다. 유출 정부는 이름과 배송지, 주소록(성명·전화번호·주소·공동현관 출입번호), 일부 주문 정보 등이다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
