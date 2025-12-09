정청래와 대립해온 유동철, 與최고위원 출마 선언

친명(친이재명)계 원내·외 인사 최대 모임인 더민주전국혁신회의의 상임공동대표인 유동철 부산 수영 지역위원장이 9일 더불어민주당 최고위원 보궐선거 출마를 공식 선언했다. 유 위원장은 지난 10월 부산시당위원장 경선에서 ‘컷오프(공천 배제)’ 당한 뒤 정청래 대표 측과 공개적으로 각을 세워온 인물이다.
유 위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 최고위원 보궐선거 출마 선언 기자회견을 열고 “민주당의 시대적 과제와 소명은 빛의 혁명 완수와 이재명 국민 주권 정부의 성공”이라며 “쓸데없는 논란을 만들고, 의미 없는 편 가르기에 허비할 시간이 없다”고 밝혔다.
그는 정 대표가 추진해 온 대의원과 관리당원의 표 가치를 동일하게 하는 ‘1인 1표제’ 당헌·당규 개정안이 중앙위원회에서 부결된 것을 언급하며 “절차 부실, 준비 실패, 소통 부재의 결과”라고 지적했다.
이어 “권리당원, 대의원, 지역지도부가 모두 참여하는 진짜 숙의를 통해 1인 1표제를 만들어야 한다”며 “당원들을 직접 만나 걱정, 불안의 목소리를 듣고 함께 대안을 마련하겠다”고 했다.
유 위원장은 자신의 부산시당위원장 경선 컷오프를 거론하며 “당 대표의 약속에도 억울한 컷오프가 현실이 됐다”며 “저처럼 가짜 뉴스를 이유로 컷오프당하는 사례를 반드시 막아내겠다”고 말했다.
그러면서 “당내 비민주적 제도를 개선하고 당내 권력을 감시, 견제할 최고위원이 필요하다”고 강조했다. 그는 앞서 컷오프 당시에도 정 대표를 향해 “이유도 명분도 없는 컷오프는 독재”라며 공개적으로 날을 세운 바 있다.
유 위원장은 민주당의 취약 지역인 영남권 출신 최고위원의 필요성도 거론했다. 그는 “이재명 대통령은 당 대표 시절 영남의 중요성을 내다보고 영남 지역에 지명직 최고위원을 배정했지만, 현재 민주당에는 영남권 최고위원이 전무한 상황”이라며 “내란 척결의 최전선, 영남 돌파의 최선두에서 이재명처럼 동지들과 함께 싸우겠다”고 했다.
끝으로 “이 대통령의 영입인재답게 이 대통령처럼 일하고 이 대통령처럼 혁신하겠다”고 강조했다. 유 위원장은 이 대통령이 당 대표 시절인 지난해 22대 총선을 앞두고 당에 영입한 인물이다.
이번에 선출되는 최고위원은 잔여 임기가 6개월 남짓이지만 친명계가 당 지도부 내에서 정 대표를 견제하려는 목적으로 잇달아 출마 의사를 내비치면서 ‘명청 대리전’ 양상을 보이고 있다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
