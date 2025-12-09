김민석 “서울시장 저 말고도 좋은 결과…李 정원오 칭찬은 개인적 소회”

김민석 국무총리는 이재명 대통령이 더불어민주당 서울시장 후보군으로 꼽히는 정원오 서울 성동구청장을 공개적으로 극찬한 것에 대해 “대통령께서 개인적 소회를 자연스럽게 올린 것이 확대해석 되는 것 아닌가 싶다”고 밝혔다.
김 총리는 8일 CBS라디오 ‘박재홍의 한판승부’에서 “대통령께서 성남시장 때 시정에 대한 자부심이 굉장히 강한 분 아닌가. 실제로 그 당시 시정에 대한 평가도 굉장히 높았고 그런 구체적인 것들에 대한 기억이 있고 그 의미를 아는 분이기 때문에 보다가 ‘점수가 정말 높게 나왔네’ 이렇게 생각하신 것 같다”며 이같이 말했다.
이어 “대통령께서 제가 아시아·태평양경제협력체(APEC)를 점검하는 과정에서도 엑스(X·옛 트위터)를 통해 ‘가서 챙겨주세요’ 이런 말씀도 하시고 워낙 SNS를 통해 편하게 소통하는 분이 아닌가. 그런 정도로 생각하시면 될 것 같다”고 덧붙였다.
자신의 서울시장 출마 가능성에 대해서는 “이미 제가 서울시장 관련한 여론조사에서도 빼주시는 것이 좋겠다고 말씀을 드렸다”며 “제가 누차 별생각이 없고 제가 꼭 출마해야만 될 상황도 없을 것 같다는 말씀도 드렸고 저 말고도 좋은 결과가 나오는 경우들이 이미 나오기 시작하고 있다”고 답했다.
앞서 이 대통령은 8일 정 구청장을 직접적으로 언급하며 “정원오 성동구청장님이 잘하기는 잘하나 보다. 저의 성남 시정 만족도가 꽤 높았는데 명함도 못 내밀듯”이라고 극찬했다.
정 구청장도 이 대통령의 게시물을 공유하면서 “원조 ‘일잘러’로부터 이런 칭찬을 받다니 감개무량할 따름이다. 더욱 정진하겠다”고 화답했다.
나경원 국민의힘 의원은 이를 두고 “특정 인물을 노골적으로 띄우는 ‘선거 개입 신호탄’”이라면서 “사실상 여당 서울시장 후보를 겨냥한 ‘명심’ 오더이자 대통령 발 사전선거운동”이라고 비판했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
