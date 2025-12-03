국힘 의원 25명 “尹과 단절…불법 계엄 고개숙여 사죄”

안철수 김용태 등 참여…사과 안한 장동혁과 대조
“뼈깎는 변화로 재창당 수준 정당혁신 이뤄낼 것”
국민의힘 의원 25명은 12·3 비상계엄 1년을 맞는 3일 “12·3 비상계엄은 우리 국민이 피땀으로 성취한 대한민국의 자유민주주의를 부정하고 짓밟은 반헌법적, 반민주적 행동이었다”며 “저희는 12·3 비상계엄을 위헌 위법한 것으로 판결한 헌법재판소의 결정을 존중하고, 윤석열 전 대통령을 비롯한 비상계엄을 주도한 세력과 정치적으로 단절할 것임을 분명히 밝힌다”고 했다.
이날 비상계엄에 대해 사과한 국민의힘 의원은 고동진, 권영진, 김건, 김성원, 김소희, 김용태, 김재섭, 김형동, 박정하, 박정훈, 배준영, 서범수, 송석준, 신성범, 안상훈, 안철수, 엄태영, 우재준, 유용원, 이상휘, 이성권, 정연욱, 조은희, 진종오, 최형두 의원 25명이다.
국민의힘 장동혁 대표가 같은 날 입장문에서 12·3 비상계엄에 대해 “의회 폭거에 맞서기 위한 계엄이었다”며 사과하지 않은 것과 다른 행보를 보인 것이다. 국민의힘 초선 김재섭 의원은 지난달 28일 라디오에서 장 대표가 3일 지도부 차원의 사과를 하지 않을 경우 기자회견 등 당내 의원 20여 명과 집단행동을 할 것이라고 했다.
이성권 의원 등 국민의힘 의원 25명은 3일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고 “오늘 우리는 12·3 비상계엄 1년을 맞으면서 비상계엄에 대한 우리의 입장을 분명히 밝히고 그동안 우리의 잘못을 반성하고 국민께 사죄드리기 위해 이 자리에 섰다”며 “비상계엄 1년, 성찰과 반성 그리고 뼈를 깎는 혁신으로 거듭나겠다”고 했다.
이들은 “12·3 비상계엄으로 인해 대한민국의 국격은 추락하고, 우리 국민은 커다란 고통과 혼란을 겪어야만 했다”며 “당시 집권여당의 국회의원으로서 책임을 통감하면서 국민께 진심으로 머리 숙여 사죄드린다”고 했다.
이들은 “물론 당시 거대 야당의 입법 폭주와 줄 탄핵 등으로 인해 정상적인 국정 운영이 어려웠고 자유민주주의 체제가 위협받는 현실을 타개할 필요가 있었음을 이해한다”면서도 “이는 어디까지나 헌법과 법률의 틀 내에서 정치를 통해 해결해야 할 문제였지 군대와 경찰을 동원한 비상계엄이라는 극단적인 방식으로 해결해서는 결코 안 될 일이었다”고 했다.
이어 “지금 국민께서는 더불어민주당과 이재명 정권의 폭주와 실정을 우려하고 비판하시면서도 동시에 야당인 국민의힘을 준엄하게 꾸짖고 계신다”며 “이에 우리는 불법적인 비상계엄과 이로 인한 대통령 탄핵 그리고 대선 패배에 이르기까지 국민의 뜻을 온전히 받들지 못한 우리들의 과오를 반성하고 국민께 사죄드리면서 뼈를 깎는 변화와 혁신으로 거듭나겠다는 다짐을 국민 앞에 드린다”고 했다.
이들은 “저희는 12·3 비상계엄을 미리 막지 못하고 국민께 커다란 고통과 혼란을 드린 점에 대해 당시 집권 여당의 일원으로서 거듭 국민 앞에 고개 숙여 사죄드린다”며 “저희는 대한민국의 지속 가능한 발전을 견인하고 국민의 삶을 보살피는 민생정당, 정책 정당, 수권정당으로 당 체질을 바꾸고, 재창당 수준의 정당혁신을 이뤄내겠다”고 했다.
