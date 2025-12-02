[속보]김건희 특검, 내란특검 압수수색…박성재-金여사 텔레그램 확보 나서

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 김건희 특검팀(특별검사 민중기)이 2일 김 여사가 박성재 전 법무부 장관에게 보낸 텔레그램 메시지 확보에 나섰다.
김건희 특검은 이날 “오전부터 내란 특검 등에 자료 확보를 위한 압수수색을 진행하고 있다”고 밝혔다.
김건희 특검팀 소속 수사관들은 이날 오전 서울 서초구 서울고검의 내란 특검팀(특별검사 조은석) 사무실을 찾아 임의제출 방식으로 압수수색 영장을 집행했다.
이는 김 여사의 ‘수사 무마 청탁 의혹’ 관련 자료 확보를 위한 협조 요청 차원인 것으로 알려졌다.
앞서 내란 특검팀은 지난해 5월 김 여사가 박 전 장관에게 “내 수사는 어떻게 되고 있나” “(이재명 대통령의 부인) 김혜경, (문재인 전 대통령의 부인) 김정숙 여사의 수사는 왜 진행이 잘 안되냐”는 취지로 보낸 텔레그램 메시지를 확보했다.
내란 특검팀은 박 전 장관을 청탁금지법 혐의 피의자로 입건했다. 다만 김 여사가 민간인 신분이라는 점과 김건희 특검팀과의 수사 범위 중첩 등을 이유로 김 여사에 대한 수사는 나서지 않았다.
이에 김건희 특검팀은 압수수색을 통해 핵심 물증인 김 여사와 박 전 장관의 대화 내역을 확보할 계획이다.
특검법에 따르면 김 여사가 대통령의 지위와 자원을 이용해 사적 이익을 추구한 의혹과 공직자의 직권남용 및 대통령실의 수사 방해 의혹은 모두 김건희 특검팀 수사 대상이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
