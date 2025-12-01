오세훈 “민주당 하명 특검, 이재명 정권 위해 상납 기소”

오세훈 서울시장은 1일 김건희 특검(민중기 특별검사)이 정치자금법 위반 혐의로 본인을 기소한 것에 대해 “이재명 정권과 특검의 정치공작”이라고 반발했다.
오 시장은 이날 입장문을 통해 “민주당 하명특검의 ‘오세훈 죽이기’는 뜻대로 되지 않을 것”이라며 “특검이 오늘 법과 양심을 저버리고 민주당 하명에 따라 정해진 기소를 강행했다”고 말했다.
오 시장은 이번 기소가 정치 브로커 명태균 씨의 거짓말로 이뤄진 것으로 공소 유지가 힘들 것이라고 주장했다. 오 시장은 “오로지 사기범죄자 명 씨의 거짓말뿐, 증거도, 실체도 없어 공소 유지가 힘든 사건에 대해 이미 결론을 정해놓고 기소 이유를 조각조각 꿰맞췄다”며 “무죄가 예정된 기소다”라고 주장했다.
이어 “(특검이) 1년 2개월을 수사하고 제 휴대전화 8대를 포렌식 했지만, 직접 증거는 단 하나도 찾지 못했다”며 “제대로 된 증거가 단 하나도 없는 무리한 짜맞추기식 기소”라고 지적했다.
오 시장은 명 씨 주장의 신빙성을 거론하며 자신의 혐의가 명 씨의 거짓말에 비롯한 것이란 주장을 반복해 강조했다. 그는 “명태균의 여론조사는 대부분 여론조사라고 간주할 수 없을 정도로 모든 것이 조작된 가짜였고, 이로 인해 명 씨는 사기범죄로 고소됐다”며 “하지만 이에 대한 특검의 수사결과는 하나도 없다는 것이 무엇을 말해주나”라고 했다.
오 시장은 자신의 기소가 이재명 정부와 민주당, 특검 간의 유착에 의한 것이라고도 주장했다. 오 시장은 “이번 특검 기소가 이재명 정권을 위한 ‘상납 기소’, ‘정치공작’에 불과하다는 것이 머지않아 밝혀질 것”이라며 “민주당 하명특검의 ‘오세훈 죽이기’는 뜻대로 되지 않을 것”이라고 말했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
