오세훈 “계엄 사과 100번 하면 어떤가…국민에 진정성 닿을때까지 해야”

당심 70% 룰엔 “선거 앞두고 지지층 확장 아닌 축소 지향”

오세훈 서울시장이 27일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 국민의힘 서울시당 주거사다리정상화특별위원회 정책토론회에서 발언하고 있다. 2025.11.27.뉴시스
오세훈 서울시장이 12·3 비상계엄 1년을 앞두고 국민의힘 내부에서 지도부 차원의 사과를 요구하는 목소리가 잇따른 데 대해 “당의 진심, 진정성이 국민에 닿을 때까지 계속해서 진심을 담은 사과와 반성이 있어야 한다”고 했다.

오 시장은 27일 오전 국회에서 열린 국민의힘 서울시당 주거사다리정상화특별위원회 정책토론회 도중 기자들과 만나 “원래 사과라고 하는 건 사과를 받는 분들이 진심을 느낄 때 사과로서의 의미가 있는 것 아니겠나”라면서 이같이 말했다. 국민의힘 내부에서는 윤석열 전 대통령 탄핵을 반대하며 당권을 잡은 장동혁 대표가 다음 달 3일 당 대표 취임 100일과 맞물린 비상계엄 1년을 맞아 대국민 사과를 해야 한다는 요구가 나오고 있다. 오 시장은 “사과를 몇 번씩 하느냐는 반론이 있는 걸 잘 안다”며 “그러나 5번 하면 어떻고 100번 하면 어떠하냐”며 진심이 담긴 사과와 반성을 강조했다.

오 시장은 또 내년 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘 지방선거총괄기획단이 최근 밀어붙이는 ‘당원 70%·여론조사 30%’ 경선 룰에 대해 “선거가 1년 앞으로 다가오면 오히려 확장 지향의 길을 펼치면서 지지층을 확산해가는 입장을 취하게 되는데 최근 벌어지고 있는 상황을 지켜보면 지금이 확장지향의 길을 가야될 때인데 오히려 축소지향의 길을 가는 게 아닌가 생각된다”며 사실상 반대 입장을 밝혔다. 이어 “마침 서울지역 당협위원장 22명이 1차로 관련 논의에 대해 신중하게 해달라는 반대 입장을 낸 성명을 보고 왔다”며 “우려를 불식시킬 수 있는 길로 나아가길 바란다”고 했다.

국민의힘 나경원 의원이 서울시장 출마 후보군으로 거론되는 가운데, 이 같은 경선 룰이 나 의원 등에 유리한 것 아니냐는 지적도 나온다. 나 의원은 당 지선총괄기획단장이다. 오 시장은 이에 대한 생각을 묻자 “제가 직접 언급하긴 부절적하다. 정치권에도 상식이라는 게 있어서 그렇게만 말하겠다”고 했다. 나 의원은 전날 페이스북을 통해 “내가 참여하는 경선에는 기존 룰대로 50:50 적용을 받을 것을 당당히 밝힌다”고 말한 바 있다.

오 시장은 ‘명태균 여론조사 대납 의혹’과 관련해 특검 수사를 받는 데 대해선 ”특검이 기소를 하게 되면 뒷감당하기 굉장히 어려울 것“이라며 ”제가 특검 조사에 들어가면서 보여드린 문건이 있는데 명 씨가 제공했다고 생각하는 13번의 여론조사는 엉터리 조사“라고 말했다. 이어 ”이를 초기에 밝혀냈고, ‘더이상 당신(명 씨)과 거래 없다’고 통보했다“며 ”그런 상태에서 저희가 계속 돈 주고 여론조사를 받아봤다? 이게 인정돼야 (특검이) 나를 기소할 수 있는 것인데 상식적으로 기소가 가능하겠느냐“고 했다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
