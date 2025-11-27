오세훈 “계엄 사과 100번 하면 어떤가…국민에 진정성 닿을때까지 해야”

오세훈 서울시장이 12·3 비상계엄 1년을 앞두고 국민의힘 내부에서 지도부 차원의 사과를 요구하는 목소리가 잇따른 데 대해 “당의 진심, 진정성이 국민에 닿을 때까지 계속해서 진심을 담은 사과와 반성이 있어야 한다”고 했다.
오 시장은 27일 오전 국회에서 열린 국민의힘 서울시당 주거사다리정상화특별위원회 정책토론회 도중 기자들과 만나 “원래 사과라고 하는 건 사과를 받는 분들이 진심을 느낄 때 사과로서의 의미가 있는 것 아니겠나”라면서 이같이 말했다. 국민의힘 내부에서는 윤석열 전 대통령 탄핵을 반대하며 당권을 잡은 장동혁 대표가 다음 달 3일 당 대표 취임 100일과 맞물린 비상계엄 1년을 맞아 대국민 사과를 해야 한다는 요구가 나오고 있다. 오 시장은 “사과를 몇 번씩 하느냐는 반론이 있는 걸 잘 안다”며 “그러나 5번 하면 어떻고 100번 하면 어떠하냐”며 진심이 담긴 사과와 반성을 강조했다.
오 시장은 또 내년 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘 지방선거총괄기획단이 최근 밀어붙이는 ‘당원 70%·여론조사 30%’ 경선 룰에 대해 “선거가 1년 앞으로 다가오면 오히려 확장 지향의 길을 펼치면서 지지층을 확산해가는 입장을 취하게 되는데 최근 벌어지고 있는 상황을 지켜보면 지금이 확장지향의 길을 가야될 때인데 오히려 축소지향의 길을 가는 게 아닌가 생각된다”며 사실상 반대 입장을 밝혔다. 이어 “마침 서울지역 당협위원장 22명이 1차로 관련 논의에 대해 신중하게 해달라는 반대 입장을 낸 성명을 보고 왔다”며 “우려를 불식시킬 수 있는 길로 나아가길 바란다”고 했다.
국민의힘 나경원 의원이 서울시장 출마 후보군으로 거론되는 가운데, 이 같은 경선 룰이 나 의원 등에 유리한 것 아니냐는 지적도 나온다. 나 의원은 당 지선총괄기획단장이다. 오 시장은 이에 대한 생각을 묻자 “제가 직접 언급하긴 부절적하다. 정치권에도 상식이라는 게 있어서 그렇게만 말하겠다”고 했다. 나 의원은 전날 페이스북을 통해 “내가 참여하는 경선에는 기존 룰대로 50:50 적용을 받을 것을 당당히 밝힌다”고 말한 바 있다.
오 시장은 ‘명태균 여론조사 대납 의혹’과 관련해 특검 수사를 받는 데 대해선 ”특검이 기소를 하게 되면 뒷감당하기 굉장히 어려울 것“이라며 ”제가 특검 조사에 들어가면서 보여드린 문건이 있는데 명 씨가 제공했다고 생각하는 13번의 여론조사는 엉터리 조사“라고 말했다. 이어 ”이를 초기에 밝혀냈고, ‘더이상 당신(명 씨)과 거래 없다’고 통보했다“며 ”그런 상태에서 저희가 계속 돈 주고 여론조사를 받아봤다? 이게 인정돼야 (특검이) 나를 기소할 수 있는 것인데 상식적으로 기소가 가능하겠느냐“고 했다.
