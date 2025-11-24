국힘 “지방선거 경선룰 당심 50→70% 확대, 확정된 것 아냐”

“중도층 공략 어려워질 것” 비판에 신중론

크게보기 박성훈 국민의힘 수석대변인. 2025.7.21. 뉴스1

국민의힘

지방선거총괄기획단(지선기획단)이 ‘당원 투표 50%, 국민여론조사 50%’가 반영되는 현행 지방선거 경선 룰을 ‘당원 70%, 여론조사 30%’로

바꾸는 방안을 제시한 가운데,

당 지도부

는

확정된 건 아니다

”라

고 밝혔다. 지선기획단이 제시한 공천 룰에 대해

“강성 지지층만 남는 ‘짠물 당’이 될 수 있다”는 우려와 “중도층 공략이 더 어려워질 것”이란 비판이 확산되자 신중론을 펼친 것으로 풀이된다.

국민의힘 박성훈 수석대변인은 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의 후 기자들과 만나 “아직 당심 비율을 올리는 안에 대해 보고받지 못했고, 당 대표도 이 부분은 사전 협의가 이뤄지거나 보고받은 점이 없다고 했다”고 말했다. 이어 “잘 싸우는 후보를 선정하는 차원

에서

아이디어를 낸 것으로 이해하고 있고,

다양한 목소리를 듣고 있는 과정으로 여러 목소리를 경청할 것”이라며 “(해당 안건은) 12월 중순 이후

(최고위원회의에 상정)될 것”이라고 덧붙였다.

지방선거 경선 룰은 당헌·당규에 명시돼 있고, 최고위원회의와 상임전국위원회, 전국위원회 의결을 모두 거쳐야 하는 만큼 아직 확정되지 않았다는 취지다.

앞서 국민의힘 지선

기획단은

21일 회의를 갖고

‘당원 투표 70%, 여론조사 30%’ 경선 룰을 지도부에 건의하기로 결정했다. 2022년 지선에선 당심과 민심을 절반씩 반영해 후보를 공천했지만, 내년 지선 공천에선

당심 반영 비중을 높이겠다는 취지다. 지선기획단 관계자는 “장동혁 대표가 ‘당성(黨性·당에 대한 충성도)이 확실해야 공천을 받을 수 있게 하겠다’ ‘잘 싸우는 사람을 공천하겠다’는 지방선거 공천 기조를 밝히지 않았느냐”며 “당성이 있는 사람을 공천하기 위해서는 당심 반영 비율을 높이는 게 필요하다고 판단했다”고 설명했다. 지선기획단은 당 기획조정국을 통한 실무 차원의 보고 역시 이뤄졌다는 입장이다.

그러나 당 안팎에선 “민심과 더 멀어지는 경선 룰”이란 지적이 쏟아졌다. 가뜩이나 중도층 민심이 국민의힘을 떠나고 있는 상황에서

강성 지지층만 바라보는 후보가 공천을 받게 되고, 내년 지선에서 중도층 공략이 더 어려워질 수 있다는 우려다. 친한(친한동훈)계인 김종혁 전 최고위원도 이날 “어떻게 해서든지 민심을 더 끌어안으려고 해야 되는데 (지선기획단의 안은) 거꾸로 가는 듯한 느낌이 든다”며 “강경 보수 일변도로 가는 그런 흐름과 궤를 같이하는 것이고, 국민들로부터 지지를 받기는 어려울 것”이라고 했다.

국민의힘 지도부는 이날도 ‘결집’과

‘단합’을

강조

했

다. 장 대표는 이날 전국원외당협위원장 워크숍에 참석해 “우리가 움츠러들어서 우리끼리의 싸움을 하기 전에 당당하게 나서서 이재명과 더불어민주당과 싸워야 한다”며

“그 싸움에서 이길 때까지 서로 믿고 하나로 뭉쳐서 끝까지 싸웠으면 좋겠다”고 말했다. 국민의힘은 대장동 사건의 범죄수익을 소급해 환수하는 특별법도 당론으로 추진하기로 했다.