장동혁-조국 ‘대장동 항소포기’ 토론회 열기로

국민의힘 장동혁 대표가 조국혁신당 조국 대표가 제안한 대장동 사건 항소 포기 사태 관련 토론을 받아들이면서 두 대표의 토론이 가시권에 들어왔다는 분석이 나온다. 장 대표는 더불어민주당 정청래 대표를 향해서도 동참을 거듭 제안했다.
전국 순회 일정을 소화 중인 장 대표는 23일 경남 창원시 신광교회에서 기자들을 만나 “조 대표와의 토론은 최대한 빨리 진행하겠다”고 밝혔다. 앞서 장 대표는 전날 페이스북에 조 대표의 토론 제안에 대한 보도를 올리며 “조국 대표님 좋습니다. 저와 토론합시다”라고 쓴 바 있다. 이후 장 대표는 토론을 승낙한 배경에 대해 “(대장동) 항소 포기는 국민께 더 적극 알려야 한다고 생각하고 그게 어디든 누구든 피할 이유가 없다고 생각한다”고 설명했다.
장 대표는 이날 정 대표에게도 토론 동참을 재차 촉구했다. 장 대표는 “조 대표와의 토론회가 시작되기 전에 정 대표가 참여 의사를 밝힌다면 언제든 환영이다”라며 “다만 정 대표의 참여가 조 대표와의 토론에 전제 조건은 아니다”고 부연했다.
댓글 0