정성호 “노만석 이해 안돼…그정도 의지면 장관 지휘 서면 요구했어야”

노만석 검찰총장 직무대행이 12일 오전 서울 서초구 대검찰청으로 출근하고 있다. 2025.11.12 뉴시스

앞서 노 대행은 대검 과장들과의 면담 자리에서 “이진수 법무부 차관이 항소에 대한 우려를 전달하며 3가지 선택지를 제시했는데, 모두 항소를 포기하는 내용이었다”고 말한 것으로 전해졌다. 정 장관이 “신중히 판단해 달라”는 의견만 전달했을 뿐 어떤 지침도 주지 않았다고 밝힌 것과 다른 설명을 한 것이다.