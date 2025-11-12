동아일보

정성호 “노만석 이해 안돼…그정도 의지면 장관 지휘 서면 요구했어야”

  • 입력 2025년 11월 12일 23시 19분

정성호 법무부 장관이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 의원 질의에 답변하고 있다. 2025.11.12 뉴스1
정성호 법무부 장관은 ‘노만석 검찰총장 권한대행이 검찰의 대장동 개발사업 특혜 의혹 항소 포기를 원하지 않았지만 법무부의 지휘 때문에 어쩔 수 없이 포기했다’는 야당의 의혹 제기에 “그런 정도의 의지가 있었다고 하면 장관의 지휘를 서면으로 요구하든지 그래야 되는 것 아니겠나”라며 “사실 이해할 수가 없다”고 했다.

정 장관은 12일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 국민의힘 주진우 의원의 질의에 대해 이렇게 답했다. 주 의원은 정 장관에게 “노 대행이 ‘법무부 차관이 세 가지 방안을 제시했는데, 모두 항소 포기안이었다’, ‘거절하면 수사 지휘가 잇따를 것으로 우려해 받아들였다’ 이렇게 얘기한 것”이라고 했다. 그러면서 “너무나 구체적으로 이야기했다”며 “그러니까 지금 사의를 표명한 것”이라고 했다.

노만석 검찰총장 직무대행이 12일 오전 서울 서초구 대검찰청으로 출근하고 있다. 2025.11.12 뉴시스
앞서 노 대행은 대검 과장들과의 면담 자리에서 “이진수 법무부 차관이 항소에 대한 우려를 전달하며 3가지 선택지를 제시했는데, 모두 항소를 포기하는 내용이었다”고 말한 것으로 전해졌다. 정 장관이 “신중히 판단해 달라”는 의견만 전달했을 뿐 어떤 지침도 주지 않았다고 밝힌 것과 다른 설명을 한 것이다.

노 대행은 11일 하루 연가를 내고 거취를 고심한 뒤 12일 사의를 표명했다. 검찰이 대장동 개발 비리 사건 항소를 포기한 지 5일만이다. 대검찰청은 이날 “(노 대행이) 사의를 표명했다”며 “입장 표명은 추후 퇴임식 때 할 것”이라고 밝혔다.

정 장관은 12일 국회 예산결산위원회에 출석해 “외압은 없다”고 말했다. 이 차관은 “노 대행에게 전화한 사실은 맞다”며 “이것이 사전 조율이고 협의 과정이며 수사지휘권 행사가 아님을 분명히 했다”고 말했다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
