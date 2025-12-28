목욕 중 ‘어질’ 하면 큰일…겨울철 ‘히트쇼크’ 예방법은 [알쓸톡]

겨울철 추운곳에 있다가 뜨거운 물에 몸을 담그는 것은 더할 나위 없는 ‘힐링’이지만, 고령자나 기저 질환자는 자칫 생명을 위협 받을 수 있어 주의가 요구된다.
최근 일본 온천 여행을 떠난 한국인 관광객들이 잇따라 숨지는 사고가 발생하면서 ‘히트쇼크(Heat Shock)’에 관심이 쏠린다.
히트쇼크는 추운 곳에 있다가 갑자기 뜨거운 물에 들어갈 때 발생하는 쇼크 증상이다. 기온이 낮은 겨울철, 급하게 몸을 데우려다 자주 발생한다.
● 널뛰듯 변하는 혈압에 ‘어질’…심하면 돌연사까지
히트쇼크가 발생하는 것은 급격한 온도 변화로 몸이 무리하게 체온을 유지하려 하기 때문이다. 따뜻한 곳에 있다가 찬 곳에서 옷을 벗으면, 우리 몸은 체온을 지키려 혈관을 조이고 혈압을 높인다. 이 상태로 곧장 뜨거운 물에 들어가면 반대로 혈관이 확 풀리면서 혈압이 곤두박질친다.
이때 순식간에 뇌에 피가 돌지 않아 어지러워 쓰러지거나, 심하면 심근경색이나 뇌졸중이 일어나는 것이다.
특히 60세 이상 고령자나 고혈압, 당뇨 등 기저 질환이 있는 환자들은 혈압 조절 능력이 낮아 히트쇼크에 더욱 취약하다. 실제로 히트쇼크로 인한 사망자의 90%가 60세 이상 고령자인 것으로 알려졌다.
● 욕실 미리 데우고 10분 이내로…‘천천히’ 움직여야 안전
히트쇼크를 예방하기 위해서는 다음과 같은 수칙을 지켜야 한다.
▲ 욕실 안팎의 온도 차를 줄이기: 입욕 전 뜨거운 샤워기를 미리 틀어두어 욕실 안 차가운 공기를 데워야 한다. 특히 아침 일찍이나 늦은 밤처럼 기온이 뚝 떨어질 때는 잠시 욕조 주변에 앉아서 체온을 올리고 탕에 들어가는 것이 좋다.
▲ 물 온도와 시간 조절하기: 물 온도는 41도 이하로 맞추고, 입욕 시간은 10분을 넘기지 않아야 한다. 일반적으로 42도 이상의 물에 10분 넘게 몸을 담그면 체온이 급격히 올라 의식을 잃을 위험이 크다. 만일 몸을 더 담그고 싶다면 중간에 충분히 휴식을 취하자. 또한 탈수가 일어나지 않도록 마실 수 있는 물을 곁에 두는 것이 좋다.
▲ 욕조에 들어가기 전에 몸 적시기: 마른 몸으로 곧장 욕조에 들어가거나 찬물부터 끼얹는 행동은 위험하다. 심장에서 먼 발끝과 손끝부터 미지근한 물로 적셔 몸이 바뀐 온도에 적응할 시간을 줘야 한다. 가벼운 스트레칭으로 혈액 순환을 돕는 것도 효과적이다.
▲ 천천히 일어나기: 욕조에서 나올 때는 주변 손잡이나 벽을 짚고 천천히 움직여야 한다. 물속에서는 수압이 몸을 압박하지만, 일어서는 순간 그 압력이 사라진다. 그 순간 혈관이 빠르게 확장되면서 어지럼증을 느낄 수 있다.
▲ 식후 바로 목욕은 피하기: 밥을 먹은 직후나 술을 마신 상태에서는 혈관이 이미 확장되어 있어 혈압 변화에 더 취약하다. 특히 술을 마셨거나 수면제나 감기약을 복용했을 때는 더욱 무리가 갈 수 있으므로, 목욕을 다음으로 미루는 것이 안전하다.
