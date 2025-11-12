장동혁 “김만배 한마디면 이재명은 나락…부랴부랴 항소 막아”

국회 앞에서 ‘대장동 항소 포기’ 규탄대회
국민의힘은 12일 대장동 개발사업 특혜 의혹에 대한 검찰의 항소 포기와 관련해 “이번 항소 포기는 결국 이재명 (대통령)에 대한 공소 취소로 가기 위한 시작에 불과하다“고 주장했다. 장동혁 국민의힘 대표는 “오직 한 사람, 대한민국을 말아먹고 있는 이재명 때문”이라고 비난했다.
“이재명 공소 취소로 가기 위한 시작점”
장 대표와 송언석 원내대표 등 국민의힘 의원과 당원들은 이날 오전 서울 여의도 국회 본관 앞에서 열린 ‘대장동 일당 7400억 국고 환수 촉구 및 검찰 항소포기 외압 규탄대회’에서 이같이 말했다.
장 대표는 “이재명은 그 존재 자체로 대한민국의 재앙이다. 재명이 아니라 재앙”이라며 “김만배 한마디면 이재명은 나락으로 떨어질 것이다. 그러자 부랴부랴 검찰총장 직무대행과 법무부 장관이 나서서 항소를 막았다“고 했다.
이어 ”검찰청 예규에 의하면 전부 무죄든, 일부 무죄든, 이유 무죄든 모든 무죄 판결에 대해서는 항소를 하도록 돼있다“며 ”7800억 원짜리 특경법 위반 배임죄가 400억 원짜리 형법상 배임죄로 둔갑했는데도 항소를 포기했다“고 했다.
그러면서 ”이 항소 포기는 결국 이재명에 대한 공소 취소로 가기 위한 시작에 불과하다“며 ”대장동 판결이 있기 꼭 하루 전날 이재명은 국무회의에서 항소를 함부로 하지 말라며 겁박했다. 마치 이번 사건의 판결 결과를 알고 있는 듯이 검찰을 겁박했다“고 주장했다.
장 대표는 “이 항소 포기의 정점에는 이재명이 있다. 항소 포기는 이재명을 위한, 정성호에 의한 노만석 (검찰총장 대행)의 항소 포기”라고 말했다.
그러면서 공소 취소는 막아야 한다고 강조했다. 그는 “이재명은 5개 재판 12개 혐의를 모두 없애려고 할 것”이라며 “공범들의 재판까지 없애려고 할 것이다. 배임죄를 폐지하고 대법관을 늘려서 이재명 대법원을 만들고 4심제 재판을 하겠다는 것은 공소 취소에 대한 안전 장치에 불과하다”고 주장했다.
장 대표는 “이재명 대통령은 본인 스스로 ‘죄를 지었으면 벌받는 것이 마땅하다’고 말했다. 근데 유일하게 자신만이 그 예외가 되려고 하고 있다”며 “법 앞에 예외가 있다면 그것이 독재자다. 그래서 이재명은 독재자”라고 했다.
아울러 이날 특검이 내란 선전·선동 혐의를 받는 황교안 전 국무총리를 체포한 것을 두고 “무도한 정권이 대장동 항소 포기 사건을 덮기 위한 것”이라고 주장했다. 이어 “우리가 황교안이다. 뭉쳐서 싸우자”고 목소리를 높였다.
이날 송언석 원내대표도 “단군 이래 최대 규모의 부동산 개발 비리의 범죄 수익은 대장동 범죄자 집단의 배로 들어가 버렸다”며 “더 이상 범죄자 주권 정부를 용납할 수 없다”고 지적했다.
송 원내대표는 “이재명 대통령은 자신이 대장동 설계를 했다고 직접 발언했다. 이 대통령이 성남시장 당시 관변 단체인 성남21의 사무국장이었던 김현지 대통령실 부속실장이 지금 이 정권의 모든 걸 좌지우지하고 있다”고 꼬집었다.
그러면서 특검 수사를 실시하자고 촉구했다. 그는 “진실은 반드시 밝혀질 수밖에 없다”며 “범죄 수익을 몽땅 자기들 배에 채우려고 하는 대장동 일당은 천벌을 받을 것이다. 이를 위해 국정조사하고 특검 수사하자”고 덧붙였다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
