김우빈, 어린이 병동에 보낸 선물…산타가 된 새신랑

새신랑이 된 배우 김우빈이 환아에게 크리스마스 선물을 보내며 올 겨울을 더욱 따뜻하게 만들었다.
27일 뉴스1 취재 결과 김우빈은 최근 서울아산병원 어린이 병동에 그림 그리기 세트와 목도리 등 깜짝선물을 전달했다. 약 200명의 환아가 깜짝 크리스마스 선물을 받고 훈훈한 연말을 보내고 있다.
김우빈은 올해로 4년째 이같은 선행을 펼치고 있다. 깜짝 산타가 된 김우빈에 대한 고마움을 담은 글이 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티에 올라오기도. 한 환아 가족이 올린 글과 사진에는 “이번 크리스마스에는 꼭 또 한 번의 기적이 일어나길 바라요, 2026년에는 더 건강하고 행복한 일들만 있길 기도할게요, 우빈 삼촌이”라는 김우빈의 메시지가 담겼다.
김우빈은 오래전부터 선행을 이어왔다. 2014년 저소득 청소년을 돕기 위해 익명으로 기부를 시작한 김우빈은 매년 서울아산병원을 통해 소아암 환우들을 위한 지원과 소외된 계층을 위해 11년째 꾸준히 나눔을 이어가고 있다. 누적 기부액 12억원이 넘는 등 코로나19 피해, 산불, 수해 피해와 같은 사회적 재난이 발생할 때마다 자연스럽게 기부 행렬에 동참해 온정의 손길을 건넸다.
또 지난 20일 배우 신민아와 결혼식을 올리기에 앞서 한림화상재단, 서울아산병원, 좋은벗들 등 여러 기관에 총 3억 원의 기부금을 전달하며 따뜻한 마음을 전해 큰 화제가 됐다.
김우빈과 신민아는 지난 2015년 교제 사실을 인정하고 10년간 공개 연애를 이어왔다. 이어 지난 20일 결혼식을 올리고 부부가 됐다.
