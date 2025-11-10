조국 “무례한 흡수합당론에 흔들리지 않겠다” 당대표 출사표

조국혁신당 조국 전 비상대책위원장은 10일 “거대 양당의 독점정치를 종식하고 민주주의 다수 연합 시대를 여는 정치개혁의 항해를 하겠다”며 “제가 조국혁신당의 당 대표로 나서겠다”고 밝혔다.
조 전 위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 당 대표 선거 출마 기자회견을 열고 “이제 국민은 우리에게 변화를 명령하고 있다. 새 비전과 새 가치로 혁신해서 제2막의 출발선에 서야 한다”며 “저는 지금까지의 조국을 과거의 조국으로 남기고 다른 조국, 새로운 조국으로 국민과 다시 시작하겠다”고 말했다.
조 전 위원장은 △과감한 혁신으로 민생·선거에 강한 ‘강소정당’ 구축 △정치개혁을 통한 거대 양당 독점정치 종식 등을 비전으로 제시했다.
그는 “과감한 혁신으로 국민의 신뢰를 회복하고 당의 위기를 돌파하겠다”며 “혁신의 대항해 시대를 열겠다. 검찰개혁, 사법개혁 등의 사회개혁과 차별금지법 도입 등의 인권개혁의 항해”라고 밝혔다.
이어 “설익고 무례한 흡수합당론에 흔들리지 않도록 강철처럼 단단한 정당을 만들겠다”며 “개혁에 강하고, 민생에 강하고, 선거에 강한 ‘이기는 강소정당’으로 만들겠다”고 했다.
그러면서 “내년 6월 지방선거에서 내란·극우 세력 국민의힘을 심판해야 한다”며 “국민의힘 소속 광역단체장을 제로로 만들고 기초단체장들을 반 토막 내서 내란세력의 뿌리를 뽑겠다”고 말했다.
아울러 “양당 독점 지역이 깨져야 정치가 새로워지고, 지역이 살고, 국민의 삶이 바뀐다”며 “조국혁신당이 ‘정치적 메기’가 돼 양당의 나눠 먹기 정치시장에 혁신과 경쟁의 바람을 불어넣겠다”고 강조했다.
끝으로 “조국혁신당이 성공해야 지방선거도, 총선도, 대선도 민주 진보 진영이 승리할 수 있다. 다시 힘차게 일어나자”고 덧붙였다.
조 전 위원장은 본인의 지방선거 출마 등 향후 구체적인 행보를 묻는 말엔 “제 거취는 지방선거 후보들이 다 결정되고 맨 뒤인 가장 마지막에 결정할 것”이라고 말을 아꼈다.
