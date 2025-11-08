동아일보

오세훈-명태균 특검서 대질… 與 “吳 ‘입꾹닫’ 말고 진술하길”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 11월 8일 13시 21분

정치자금법 위반 혐의를 받는 오세훈 서울시장이 8일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에 피의자 조사를 받기 위해 출석하며 입장을 밝히고 있다. 2025.11.8/뉴스1
여론조사비 대납 의혹을 받는 오세훈 서울시장이 8일 김건희 특검에 출석했다. 같은 날 ‘정치 브로커’ 명태균 씨도 출석해 두 사람이 대질했다. 더불어민주당은 오 시장을 향해 “국정감사에서 말하지 못했던 답답함을 특검 수사에선 충분히 진술해 시원하게 해소하라”며 에둘러 비판했다.

오 시장은 이날 오전 9시경 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분으로 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트 특검 사무실에 출석했다.

오 시장은 올 5월 서울중앙지검에서 조사받은 적이 있지만 특검에 출석하는 건 처음이다. 오 시장은 2021년 4월 서울시장 보궐선거 당시 명씨로부터 미래한국연구소의 미공표 여론조사를 13차례 제공받았다는 의혹을 받고 있다. 명 씨도 같은 날 참고인 신분으로 출석했다. 두사람은 최근 서울시 국감에서 대면한데 이어 이날 대질도 이뤄졌다.

민주당은 8일 오 시장의 특검 출석에 대해 “국정감사에서 말하지 못했던 답답함을 특검 수사에선 충분히 진술해 시원하게 해소하라”고 했다. 임세은 선임부대변인은 논평에서 “지난 서울시 국정감사에서 현란하게 말했던 명 씨와 대조되게 입꾹닫(입 꾹 닫기) 했던 오 시장 처지가 안쓰러울 지경이었다”며 “말하지 않아도 그간의 태도와 말을 통해 무엇이 참인지 국민은 알고 있다”고 했다.

이어 “정치자금법 위반 혐의 조사가 본격화됐고, 그렇기에 시장직을 정상 수행할 수 있을지에 대한 의구심은 여전하다”며 “서울시장이라는 막중한 위치에 있는 사람이 진실 공방을 오랜 기간 하는 것만으로도 불신이 커지는데 제대로 된 해명조차 하지 못하는 모습은 궁색할 뿐”이라고 했다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
