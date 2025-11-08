중장 30여명 중 상당수 물갈이… 이르면 내주 ‘내란 문책’ 인사

대장 7명 전원 교체 두달 만에
“하나회 해체후 최대폭 쇄신” 관측
계엄 가담 확인 조사 마무리 따라
합참 장군 30여명 모두 대상 올라
국방부가 이르면 다음 주 있을 중장 이하 장성 인사에서 육해공군 및 합동참모본부 등에서 근무하는 중장 30여 명 중 상당수를 교체할 것으로 알려졌다. 또 합참에서 근무하는 장군의 경우 사실상 전원을 교체하는 전례 없는 수준의 개편이 이뤄질 것이란 관측도 나왔다. 지난해 12·3 비상계엄 이후 군에 대한 문책성 쇄신 인사의 성격이 있다는 분석이 나온다.
7일 정부 소식통에 따르면 국방부는 이르면 다음 주 중장 이하 장성 인사를 단행할 예정이다. 앞서 이재명 정부는 9월 1일 군 서열 1위 합참의장 등 윤석열 정부에서 임명됐던 대장 7명을 전원 교체했다. 비상계엄으로 혼란을 겪고 있는 군을 쇄신하겠다는 의지를 대장 인사로 뚜렷이 드러낸 지 2개월여 만에 중장 이하 군 수뇌부에 대해서도 대대적인 물갈이에 착수하는 것.
합참 소속 장군들도 대거 교체될 것으로 전망된다. 현재 합참 근무 장군은 30여 명인데, 진영승 합참의장은 지난주 “장군 다수를 교체하라”는 지침을 내렸다. 9월 원포인트 인사로 육군 지상작전사령부 참모장에서 합참차장으로 수평 이동한 권대원 중장 등을 제외한 인사 대상 장군 다수를 교체하라고 지시한 것. 합참은 계엄 당시 김용현 국방부 장관이 합참의장이던 김명수 의장 등 수뇌부가 평양 무인기 투입 지시를 제대로 이행하지 않는다는 이유로 계엄 사전 모의에서 배제한 부대다. 현재 합참 내에서 계엄 연루 혐의로 피의자로 입건된 사람은 8월 직무배제 조치된 이승오 작전본부장(육군 중장)이 유일한 것으로 전해졌다. 군 관계자는 “진 의장이 계엄과 별개로 분위기 쇄신 차원에서 이 같은 지시를 한 것”이라며 “합참 내부에도 계엄 여파로 전반기 장군 인사가 생략되면서 통상 1년 반∼2년인 보직 이동 기한을 넘긴 장군이 많은 만큼 대규모 교체가 진행되는 것”이라고 했다. 다만 합참은 인사권이 없어 인사 규모는 국방부와 협의해야 한다.
안규백 국방부 장관은 이날 국회 예산결산특별위원회에 출석해 “적법 절차를 유지한 가운데 분위기 쇄신 차원에서 합참의장이 (장성 교체를) 지시했을 것”이라고 했다.
일각에선 합참 소속 장군 30여 명 전원이 교체될 수 있다는 관측이 나왔다. 하지만 이는 전례가 없는 일인 데다 한꺼번에 교체할 경우 안보 공백이 발생할 위험이 커 전원 교체는 고려되지 않는 것으로 전해졌다. 안 장관도 “합참의장 말을 보면 한꺼번에 (합참 장군을) 바꾼다는 게 아니라 (보직 순환) 연한이 찬 인원을 교체하겠다는 의미”라고 했다.
국방부가 감사관실 주관으로 8월부터 진행한 계엄 가담 부대 장성 및 영관급 장교 대상 사실관계 확인 조사가 최근 사실상 마무리된 것도 대대적인 쇄신 인사의 배경이 되고 있는 것으로 알려졌다. 계엄에 연루된 의혹이 있는 장성들을 진급 대상자에서 배제할 수 있는 근거가 마련된 만큼 중장에 이어 소장, 준장 등 장성 인사가 속도를 낼 것이라는 전망이다. 앞서 이재명 대통령은 지난달 14일 국무회의에서 계엄 가담자들이 군 진급 인사에 포함된 것과 관련해 “내란은 정말 발본색원해야 한다”고 강조했다. 다만 국방부는 이 조사 보고서가 내부 감찰 보고서인 만큼 공식 발표할지를 두고 고심 중인 것으로 전해졌다.
이번 장성 인사가 김영삼 전 대통령이 1993년 단행한 군내 사조직 ‘하나회’ 소속 장성 숙청 이후 가장 큰 규모의 장성 물갈이가 될 것이란 관측도 있다. 다만 군 당국에선 당시와는 다르다는 지적이 나온다. 계엄 여파로 수도방위사령관 등 중장 주요 보직이 줄줄이 공석이 된 데 따라 교체 폭이 클 수밖에 없는 만큼 ‘숙청 인사’는 아니라는 것. 국회 국방위원장인 국민의힘 성일종 의원실에 따르면 각 군 중장 보직은 33개지만 방첩사령관 등 계엄 연루로 보직 해임된 자리를 비롯해 대장 진급으로 공석이 된 5군단장 등 12개 자리가 비어 있다. 국방부 관계자는 “군 전체 중장 30여 명 전원과 장군 대부분이 마치 계엄과 모두 관련돼 교체되는 것처럼 알려지는 것이 우려된다”고 말했다.
댓글 0