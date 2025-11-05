국회 운영위 국감…여야, 김현지 출석 놓고 충돌 전망

국회 운영위원회는 이날 국회에서 국가인권위원회와 국회사무처 등에 대한 감사를 진행한다. 인권위 감사에서는 상임위원들의 거취 논란과 인권위의 정치적 중립성 문제가 주요 쟁점으로 떠오를 전망이다. 더불어민주당은 윤석열 정부때 임명한 안창호 위원장 등의 정치적 편향성을, 국민의힘은 인권위의 정치적 중립성 훼손을 문제 삼을 것으로 보인다.
특히 여야는 6일 예정된 대통령비서실 감사를 앞두고 김현지 제1부속실장의 출석 문제를 놓고 신경전을 이어갈 것으로 예상된다.
앞서 여야는 김 실장의 증인 채택 여부를 놓고 논의했지만 끝내 결렬됐다. 여야는 지난달 29일 국회 운영위 전체회의를 열고 기관증인 출석요구 안건만 상정해 의결했다. 이재명 정부 첫 대통령실 총무비서관을 지낸 김현지 실장에 대한 일반 증인 채택을 위해 지난달 28일 여야가 회동했지만 합의에 이르지 못한 결과다. 이 과정에서 민주당은 6일 오전 김 실장이 일반 증인으로 출석하는 방안을 제시했지만, 국민의힘은 종일 출석을 요구하며 합의가 결렬됐다.
김 실장의 일반 증인 채택 불발 후 더불어민주당은 논평에서 “김 부속실장의 남편까지 끌어들이는 인신공격은 감사가 아닌 사적 복수이자 정치 스토킹에 불과하다”며 “국민의힘이 국정감사 내내 허위사실과 가짜뉴스, 인신공격을 퍼뜨리며 정쟁을 부추긴 이유는 결국 내란 책임을 덮기 위한 정치적 술책”이라고 주장했다.
반면 국민의힘은 “총무비서관 시절부터 불거진 인사 개입과 권한 남용 의혹의 중심에 선 김 실장은 비서실장 위 비서관을 넘어 대통령 위의 비서관이 됐다”며 “의전 서열 3위인 대법원장까지 불러내 조롱하던 민주당이 김 실장의 출석만큼은 막아서는 현실은 권력의 위선 그 자체”라고 맞받았다.
한편 국회 정보위원회는 이날 국방정보본부, 국군방첩사령부, 사이버작전사령부 등에 대한 감사를 실시한다. 대북 현안과 윤석열 정부 비상계엄 관련 질의가 이어질 전망이다.
민주당은 방첩사가 12·3 비상계엄 당시 주요 역할을 했다고 보고 개혁의 필요성을 제기할 것으로 보인다. 반면 국민의힘은 방첩사 개편이나 해체는 국가 안보에 악영향을 줄 수 있다며 반대 입장을 고수할 것으로 예상된다.
