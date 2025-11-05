동아일보

국힘 “이제 전쟁” 예산 시정연설 보이콧… 李 들어서자 “범죄자” “재판 속개” 고성

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

[李, 예산안 시정연설]
‘상복 차림’으로 로텐더홀 시위… 추경호 구속영장 청구에 강력 반발
李, 말없이 목례한뒤 본회의장으로… 국힘 의원석 보며 “좀 허전하군요”

이재명 대통령이 4일 내년도 정부 예산안에 대한 시정연설을 하기 위해 국회에 도착해 피켓 시위를 벌이고 있는 국민의힘 의원들에게 인사한 뒤 이동하고 있다. 국민의힘은 이날 추경호 전 원내대표에 대한 특검의 구속영장 청구에 항의하며 이 대통령의 국회 시정연설을 보이콧했다. 사진공동취재단
이재명 대통령이 4일 내년도 정부 예산안에 대한 시정연설을 하기 위해 국회에 도착해 피켓 시위를 벌이고 있는 국민의힘 의원들에게 인사한 뒤 이동하고 있다. 국민의힘은 이날 추경호 전 원내대표에 대한 특검의 구속영장 청구에 항의하며 이 대통령의 국회 시정연설을 보이콧했다. 사진공동취재단
“범죄자다!” “재판을 속개하라!”

국민의힘은 이재명 대통령이 4일 국회에서 진행한 내년도 예산안 시정연설에 참석하지 않은 채 국회 로텐더홀 계단에서 ‘야당 탄압 규탄대회’를 열었다. 전날 내란 특검(특별검사 조은석)이 추경호 전 원내대표에 대해 구속영장을 청구한 것을 야당 탄압이자 ‘정당 해산 전초전’으로 규정하고 시정연설을 보이콧한 것이다. 야당이 대통령 시정연설을 보이콧한 것은 2022년 10월 더불어민주당이 윤석열 전 대통령의 시정연설에 불참한 이후 3년 만이다.

이날 국민의힘 의원들은 검은색 마스크·넥타이에 검은 계열의 옷을 입고 가슴에 ‘자유민주주의’가 적힌 근조 리본을 단 채 로텐더홀을 가득 메웠다. 맨 앞에 선 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등은 영정 사진을 본뜬 ‘근조 자유민주주의’ 팻말을 들었고, 다른 의원들은 ‘야당탄압 불법특검’ ‘명비어천가 야당파괴’ 등이 적힌 손팻말을 들었다.

오전 9시 39분경 국회에 도착한 이 대통령이 국회로 들어서자 국민의힘 의원들은 “범죄자가 왔다!” “꺼져라!” 등을 외치며 항의했다. 마중을 나간 우원식 국회의장을 향해서도 “정신 차려라!” “입법부 수장이 쪽팔리지도 않냐” 등의 고성을 쏟아냈다. 이 대통령은 장 대표 등에게 고개를 숙여 짧게 목례한 뒤 별다른 말 없이 본회의장으로 이동했다.

장 대표는 앞선 의원총회에서 “이제 전쟁이다. 이제 우리가 나서서 이재명 정권을 끌어내리기 위해 모든 힘을 모아야 할 때”라며 “이번이 마지막 시정연설이 되어야 한다”고 말했다. 이 대통령이 국회의원이던 2022년 9월 김현지 당시 보좌관(현 대통령제1부속실장)이 “의원님 (검찰) 출석요구서가 방금 왔습니다. 전쟁입니다”라고 문자메시지를 보낼 때 쓴 ‘전쟁’ 표현을 똑같이 사용한 것이다. 송 원내대표도 의원총회에서 “일당독재로 나아가겠다는 무도한 이재명 정권에 맞서서 수단과 방법을 가리지 않고 끝까지 싸우겠다”고 했다. 장 대표 등 지도부는 시정연설에 앞서 이 대통령과 우 의장, 여야 대표단이 참석하는 사전 환담회에도 불참했다. 대통령실에 따르면 장 대표는 시정연설 이후 간담회에도 불참했다. 이 대통령은 시정연설을 시작하면서 텅 빈 국민의힘 의원석을 바라보며 “좀 허전하군요”라고 말했다.

민주당 의원들은 이 대통령이 본회의장에 입장하자 일제히 기립해 박수를 치며 이 대통령을 맞았다. 이 대통령의 연설 중에는 총 33번의 박수를 보냈고, 연설이 끝나자 “이재명 대통령”을 20여 차례 연호하기도 했다.

#국민의힘#야당 탄압 규탄대회#보이콧#정치 갈등#여야 대립
이채완 기자 chaewani@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스